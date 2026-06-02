伊波拉恐慌｜肯亞民眾抗議美國在軍事基地設隔離中心 2人中槍亡

英國廣播公司（BBC）獲悉，美軍在肯亞中部城鎮納紐基鎮（Nanyuki）附近的萊基皮亞空軍基地（Laikipia Airbase）建立伊波拉隔離中心，引發數百人抗議，2人中槍身亡。當地官員沒有對此事發表評論；一名警察發言人告訴路透社（Reuters），不知道任何死亡個案。



據悉其中一名死者在基地附近示威活動區域遭槍擊，被朋友送到鎮上的醫院後死亡。另一名受害者在被士兵送抵醫院前已死亡。

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數百名示威者周一在納紐基鎮的街道上遊行，封鎖道路並焚燒輪胎，警察發射催淚瓦斯驅散人群。社區領袖瓦霍梅（Patrick Wahome）稱，其中一名死者是在「結束生意準備回家」時遭到槍擊的。

英國廣播公司（BBC）報道，兩具遺體存放在醫院太平間，其中一個胸部中槍，另一個肩膀中槍。

周二早上，該鎮氣氛平靜，街上有大批安保人員巡邏。

肯亞未有病例 民眾憂帶來疫情

肯亞迄今未有伊波拉病例，但美國計劃在肯亞建立伊波拉治療設施，引發了公眾對跨境感染風險的擔憂。該隔離中心有50張床位，將由美國醫務人員營運，旨在治療受到剛果民主共和國當前伊波拉疫情影響的美國公民。

有權利團體發起訴訟，指控設施對公共健康構成「嚴重且迫在眉睫的風險」。上周五，高等法院表示該中心應暫停開放，但肯亞總統魯托（William Ruto）周一晚為該計劃辯護，稱肯亞已「部署了所有武器」來保護國家。他表示，這是美國與同肯亞「並肩走過 30、40 年的朋友們之間達成的協議」。

高等法院週二延長了暫停令，命令政府披露擬建伊波拉設施的細節。儘管有法院命令，基地現時有軍用飛機起降，相信是在做準備工作。

肯亞的醫生工會和政府監督機構反對該計劃，稱這這有可能使當地居民暴露於病毒之中。