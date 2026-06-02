AI搶飯碗？｜紐約聯儲銀行：遠程工作才是大學生失業關鍵

紐約聯邦儲備銀行（Federal Reserve Bank of New York）周一發布的一項研究指出，近期大學畢業生失業率上升，比起大眾廣泛擔憂的人工智能「AI搶飯碗」，自新冠疫情後流行的遠程工作（Remote Work）模式，才是關鍵驅動因素。研究發現，企業因難以對遠程工作的年輕員工進行培訓和指導，而更不願意僱用他們。

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新冠疫情後許多公司接受遠程工作模式。 美聯社

這項研究比較了可以遠程完成的職業（例如軟件開發），以及必須親自到場的職業（如護理）。結果顯示，從2017-2019年到2022-2024年，從事「可遠程」工作的年輕大學畢業生，失業率上升了約1個百分點。但在相同領域中，年齡29歲及以上的年長員工失業率反而略有下降。

相比之下，在無法遠程工作的職業中，年長和年輕大學畢業生之間的失業率差距很小。紐約聯儲銀行表示，在沒有大學學位的人群中也存在類似的模式。

遠程培訓與指導困難

由紐約聯儲研究經濟學家伊曼紐爾（Natalia Emanuel）領導的這項研究得出結論，企業不願僱用應屆大學畢業生從事遠程工作，因為如果他們不回辦公室，令培訓和指導變得更困難。研究作者計算得出，自疫情以來，遠程工作對年輕大學畢業生失業率上升的「貢獻」接近三分之二。

研究發布之際，正值人工智能在金融、法律、娛樂和媒體等多個白領工作領域取得進展，引發大學畢業生就「被AI搶飯碗」的廣泛擔憂。然而，這項研究指出，年輕大學畢業生就業狀況惡化，早在ChatGPT等人工智能工具發展前已出現。作者們研究不同職業對AI的暴露程度，發現AI對年輕人失業的影響甚微。

就業情況未有AI已惡化

研究指出，29歲以下大學畢業生的失業率，從疫情前的平均水平上升了20%，2022-2025年間達到3.7%。去年22至27歲的大學畢業生的失業率更達到了5.8%，是自2012年以來（除疫情期間外）的最高水平。

一間財富500強科技公司的數據也印證了這一結論。當該公司辦公室關閉、員工遠程工作時，「公司僱用了更少經驗不足的工人和更多經驗豐富的工人，後者可能需要較少的指導就能很好地完成工作。」一旦辦公室重新開放，公司又轉回僱用更年輕的工人。但對於包含遠程工作的團隊，公司仍然偏愛經驗更豐富的員工。