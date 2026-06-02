石腦油短缺｜塑膠原料供應不穩引「垃圾袋之亂」 日本多地容民眾使用非專用膠袋

受中東緊張局勢影響，日本最近傳出「垃圾袋之亂」，部分地區指定垃圾袋供應短缺，或因民眾搶購囤積導致斷貨的情況。陸續有地方政府宣布暫時放寬，允許民眾使用非指定垃圾袋丟垃圾。

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其中，滋賀縣彥根市1日宣布，2日起至7月3日實施臨時措施，允許民眾改用無色透明或半透明的塑膠袋丟垃圾，但必須在袋面標註「可燃」、「可燃垃圾」等字樣。彥根市長田島一成在例行記者會上呼籲：「希望市民避免囤積購買。如果能取得垃圾專用袋，請依照以往方式使用。」

愛知縣岡崎市、一宮市、春日井市等，也因為中東局勢影響指定垃圾袋短缺，陸續宣布接受非指定垃圾袋至6月底，要求用透明或半透明垃圾袋，並標明垃圾分類。兵庫縣神戶市、熊本縣山鹿市都有類似的臨時措施。

伊朗局勢緊張致印刷油墨短缺，卡樂B薯片改黑白包裝。

日本垃圾袋之亂源於塑膠原料石腦油（Naphtha，也稱白電油）受到中東局勢影響供應不穩，民眾擔憂未來短缺預先搶購，結果令市面貨源更缺。早前知名零食品牌卡樂B部分薯片與蝦餅包要改成黑白色，也是因為石腦油短缺，影響了印刷油墨和包裝溶劑供應。