俄烏戰爭︱俄羅斯大規模轟炸烏克蘭 基輔民眾：如世界末日

烏克蘭早前已接獲歐美盟友情報，指俄羅斯將對該國發動大規模攻擊。俄羅斯無人機及飛彈今天清晨狂轟包括基輔（Kyiv）與第聶伯羅（Dnipro）等多座烏克蘭城市，造成至少10人死亡、逾百人受傷。首都有民眾帶著6歲女兒直呼，現場宛如「世界末日」。



路透社報道，照片顯示，基輔（Kyiv）高樓上方出現巨大爆炸與濃煙。基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，首都夜間遭襲已釀4人死亡、58人受傷，當中包括兒童。

基輔市長：夜間遇襲釀4死58傷

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基輔穆德拉（Olha Mudra）帶著6歲女兒娜塔莉亞（Natalia）：「我們根本搞不清發生什麼事，像世界末日一樣。」



穆德拉指，當時自己站在一棟被炸毀的住宅大樓和受損車輛前，「什麼都被掩埋了，到處是煙霧，根本看不見東西。」



克里契科指出，1枚疑似飛彈擊中一棟24層公寓大廈，導致部分結構坍塌，可能還有人被壓在瓦礫下。另外，1棟9層公寓大樓也因疑似飛彈殘骸起火。

有人或被瓦礫埋下

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數千名尋求避難的民眾湧入基輔地鐵系統，有目擊者表示，有人攜帶個人物品及床墊，防空系統攔截俄羅斯攻擊的聲響貫穿整座城市。

目擊者表示，日出過後，首都又傳出更多爆炸聲。



至於第聶伯羅（Dnipro）及其周邊今天同樣遭飛彈與無人機攻擊，地方首長哈扎（Oleksandr Hanzha）在通訊軟體Telegram寫道，造成6死36傷。



烏克蘭東北部哈爾科夫（Kharkiv）市長泰芮可夫（Ihor Terekhov）同樣在Telegram發文，指出無人機與飛彈襲擊已造成包括一名兒童在內的10人受傷。



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與此同時，俄羅斯地區也遭到攻擊。克拉斯諾達地區（Krasnodar）的伊利斯基（Ilsky）煉油廠今天在Telegram通報，工廠遭無人機攻擊後起火。