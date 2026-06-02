柬埔寨揭水泥封井雙屍案 兩中國人涉案暫一人落網

柬埔寨首都金邊發生恐怖雙屍命案，兩名受害人失蹤近10天後，6月1日被發現遺體埋在一處空地的排水井內，井口還被澆灌水泥封死。警方循線拘捕一名中國籍疑犯，另有一名中國籍疑犯在逃。警方懷疑還有更多人涉案，目前仍在追捕潛在共犯。

相關新聞：日酒吧「牆壁藏屍」死者為28歲護士 變態老闆問客人：有聞到臭味嗎？

封屍現場尋獲大量工具

《柬中時報》報道，死者分別是38歲的士司機艾金順，以及36歲跨性別女子唐西蒙（綽號Leyley），兩人都在5月23日失蹤。警方調查後鎖定2名中國籍疑犯，根據其中一人落網後供述的線索，循線找到藏屍水井並尋獲2具遺體。

警方還在現場查獲木柄斧頭、金屬球棒、抹刀、電線、塑膠束帶等疑似作案工具。法醫鑑定指出，艾金順左腳遭利器砍斷主要血管失血死亡，唐西蒙則被電線與束帶捆縛後勒斃，兩人均被確認屬於他殺。

相關新聞：浴缸藏屍｜美26歲男勒死73歲同居男友 水泥封屍撒咖啡渣掩腐臭

2受害者同日失蹤

艾金順家屬5月23日發現他失聯後立刻報警，2天後警方在南部干拉省見遂縣找到他平時工作開的計程車，但後來幾天無更多進展，直到6月1日才尋獲遺體。

而唐西蒙生前在卡拉OK店工作，其男友表示，5月23日晚間她接受客人邀約，由平日固定接送的的士司機載走後便音訊全無。他曾透過手機定位苦尋女友，卻毫無所獲，遂報警處理，未料最終等來噩耗。