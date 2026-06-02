千年古剎失火 | 京都千手寺驚傳起火 寺院幾全毀 波及周邊山林

日本京都逾千年歷史的古剎千手寺驚傳起火，不僅燒毀寺院建築物，還波及周邊山林，當局急派多輛消防車與直升機灌救。事件中，一名90多歲的前住持受傷，火警可能與焚燒枯草有關。

事發於周一（1日）上午11時30分左右，現場是京都府龜岡市山區的千手寺，寺院突然冒出大量黑煙，附近居民發現後立刻報警，表示看見寺院建築起火燃燒。

火警可能與焚燒枯草有關。X圖片

千手寺已有超過1200年歷史。千手寺官網

前住持受傷 疑燒枯草肇禍

消防隊獲報後立即派遣6輛消防車及直升機趕往現場，起火地點為千手寺本堂及住持居住區域，火勢迅速蔓延，導致建築物幾乎全毀，並進一步燒至周邊山林。

從現場畫面可見，濃濃黑煙直衝天際，遠處都能清楚看見，直到晚上救火行動仍在繼續。

火警造成一名90多歲的前住持受傷，他的右腳遭到輕度燒傷，已送院治療，所幸沒有生命危險。

調查人員初步掌握，火警可能與焚燒枯草有關。受傷的前住持向警方表示，事發前曾在寺院內焚燒枯草，疑似火勢失控後蔓延至建築物，繼而引發大火，警方正進一步調查。

千手寺歷史逾1200年

千手寺歷史可追溯至平安時代初期，創建於公元807年前後，已有超過1200年歷史。

網民指出，日本今年已經有10宗神社、寺廟遭到燒毀的案件，最近2宗不但都有超過千年歷史，還與曾在唐朝留學中國的僧侶空海有關。