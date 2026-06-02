日本熊出沒 | 秋田務農老婦遭撕咬慘死 福島4人遇襲受傷

日本近期頻傳熊出沒，周二（2日）在秋田縣及福島縣再度傳出多宗襲擊事故，造成一死4傷。秋田縣一名70多歲老婦在農田遇襲身亡，遺體嚴重毀損；福島一處煉鐵工廠與住宅區則遭熊隻闖入，連續攻擊導致4人受傷送院，附近學校緊急停課。

在秋田縣，秋田市河邊地區傳出疑似熊襲致命事件。當地警方指出，周二上午7時30分，接獲民眾通報，有老婦出門至農地後失聯，現場發現染血衣物與遺體。

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JR秋田站附近有野熊出沒，一名老婦身亡。維基百科

日本近期頻傳熊出沒。路透社

日本熊出沒警示圖。法新社

日本再傳熊襲人。法新社

秋田老婦頭胸手傷痕累累 遺𩪼嚴重毀損

警方到場後在農地旁草叢中發現一具女屍，但已嚴重損毀，疑為73歲失蹤老婦竹林貞子，她的頭部、胸口、手臂都有傷口，初步判斷是被熊攻擊身亡。現場隨後由當地獵友會成功將出沒熊隻擊斃。

事發地點鄰近JR秋田站東南方約10公里的山間住宅區，附近亦有秋田市立河邊小學。受事件影響，校方緊急調整課程，當天暫停進行戶外體育活動，以確保學生安全。

野熊闖福島工廠及住宅區 連襲4人

福島縣亦發生熊隻襲人事件，現場是福島市笹木野天竺田地區，當地警方周二清晨6時30分接獲通報，指出「福島製鋼」廠區內出現熊隻襲擊員工。熊隻先在廠內攻擊2人，分別為20多歲及60來歲的員工。野熊其後跑到廠區北側住宅區，造成80多歲老婦受傷，緊接著熊隻就闖入福島製鋼西北約500米的OKI Sympho-Tech板金廠，攻擊一名60多歲男子。連串事故累計共有4名男女送院治療。

附近學校緊急停課

現場位於JR奧羽本線笹木野站附近的工業與住宅混合區。警方表示，自前一周起至周一晚已陸續出現熊隻的蹤跡。事發後，熊隻仍滯留在建築物內未離去，警方與市府持續封鎖現場並加強警戒，呼籲民眾避免靠近。而周圍的中小學皆已臨時停課。

