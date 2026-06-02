美6月8日起下調鋼鋁衍生產品關稅 家用空調、農業機械稅率降至15%

美國總統特朗普周一（1日）正式簽署公告，修正針對部分鋼鐵、鋁及銅進口產品的「232條款」國家安全關稅。自美東時間下周一（8日）起，部分鋼鐵與鋁的衍生產品，包括特定類型的農業機械、住宅供暖設備、空調和通風設備，將從原本的25%降至15%。此外，針對推土機、堆高機等移動式工業設備，若從享有相關待遇的貿易協定國家進口，也將適用15%的優惠稅率。此舉旨在透過調整稅率結構，鼓勵企業使用美國製材料，並預計實施至2027年底，以加速重建美國的工業基礎。

美國「232條款」源自《1962年貿易擴展法》，授權美國總統基於「國家安全」考量，在經商務部調查後，對特定進口商品徵收關稅或實施配額。

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特朗普正式簽署公告，修正針對部分鋼鐵、鋁及銅進口產品的「232條款」國家安全關稅。美聯社

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新規定實施至明年底 以刺激短期投資

這項經修正後實施的新規定，將持續至2027年12月31日，目標是刺激短期投資並重振美國的工業實力。

為了鼓勵使用美國本土材料，新規定也提供了一項誘因：若外國公司的資本設備中，按重量計算有至少85%是使用在美國熔煉或鑄造的鋼鐵與鋁，則該公司有資格申請更低的10%優惠關稅。

鋼鐵貨架、鋁製平版印刷版徵25%關稅

然而，並非所有產品都獲得減稅，公告中新增了鋼鐵貨架與鋁製平版印刷版2大類別，將被課徵25%的高額關稅。

關稅新制自美東時間6月8日凌晨12時1分（香港時間8日中午12時01分）起實施，適用於進口或自保稅倉庫提領的貨物。