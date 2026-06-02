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美國防部對記者推出新限制 將新聞辦公室列為機密區域

即時國際
更新時間：12:00 2026-06-02 HKT
發佈時間：12:00 2026-06-02 HKT

美國國防部對記者採取新限制措施，宣布將五角大樓的新聞辦公室列為機密區域，過去可自由進入該區的媒體記者，今後將不再被允許進入。

國防部代理發言人巴爾德斯（Joel Valdez）周一透過聲明表示：「五角大樓新聞辦公室已被重新劃定為『敏感情報隔離設施』（Sensitive Compartmented Information Facility）」，因為「經常處理機密資料」的演講稿撰寫人員在該區域工作。」

美國國防部對記者推出新限制。美聯社
美國國防部對記者推出新限制。美聯社
美國國防部已將新聞辦公室劃為機密區域，現在記者被禁止進入。路透社
美國國防部已將新聞辦公室劃為機密區域，現在記者被禁止進入。路透社

特朗普去年重返白宮後 開始實施限制

自總統特朗普去年重返白宮以來，國防部就開始對記者實施限制措施。包括《紐約時報》、《華盛頓郵報》、美國有線電視新聞網（CNN）、全國廣播公司（NBC）與全國公共電台（NPR）等8家媒體，被迫搬離在五角大樓的專屬辦公空間。五角大樓指出，此舉是為了給其他媒體（主要是保守派媒體）騰出空間。

五角大樓之後要求剩餘記者簽署新的限制性媒體政策，才能繼續進入大樓。但包括《紐約時報》、《霍士新聞》、法新社和路透社等媒體拒絕簽署，導致其五角大樓記者證被吊銷。

《紐約時報》曾興訟

《紐約時報》針對此事提出訴訟後，美國法官3月裁定五角大樓政策的部分內容違反美國憲法，但五角大樓隨即隨即進一步收緊限制，宣布將關閉名為「記者走廊」（Correspondents' Corridor）的新聞區域，並表示所有進入大樓的記者今後都必須由專人陪同。

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