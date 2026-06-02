愛潑斯坦案︱美媒：蓋茨自爆離婚期間再出軌逾20次

向來熱心公益、曾多年位居全球首富的微軟（Microsoft）創辦人比爾．蓋茨（Bill Gates），早前被揭發多起性醜聞，更因尋花問柳而染病求醫，正面形象一夜破產。媒體近日再爆料，指他與妻子辦理離婚手續期間，被指控先後出軌超過20次。

蓋茨：未曾參與或目睹非法行為

根據《紐約郵報》（New York Post）6月1日之報道，70 歲的蓋茨除了在 2 月的聚會上承認與愛潑斯坦文件中提到的兩名俄羅斯女性有染。這位微軟聯合創始人更透露，在 2021 年的離婚訴訟中，有關他有 20 多起婚外情的指控被提出，這令員工們震驚不已。

目前，蓋茨基金會（Gates Foundation）尚未回應上述報道，不過社交平台上已掀起熱烈討論，「成為富豪後，20人大概是出軌人數的極限」、「他看起來就愛玩」、「要不是錢女人才不會看上他」、「聽起來微軟應該改名巨硬才對」。

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據報道，被揭發後蓋茨曾多次為此低聲下氣地向梅琳達道歉。不過蓋茨也堅稱自己「絕無任何不法，也沒目睹任何不法行為」。梅琳達（Melinda Gates）曾公開表示，蓋茨與愛潑斯坦的交情是二人婚姻破裂的主要原因之一。

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