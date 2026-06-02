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中東局勢 | 不滿以軍擴大對黎軍事行動 傳特朗普爆粗怒罵內塔尼亞胡

即時國際
更新時間：10:28 2026-06-02 HKT
發佈時間：10:28 2026-06-02 HKT

美國傳媒透露，因以色列擴大對黎巴嫩的軍事行動，美國總統特朗普周一（1日）與以色列總理內塔尼亞胡通電話期間大發雷霆，甚至爆粗怒罵對方：「你他X的瘋了嗎？」及「所有人都討厭你」。特朗普又指責內塔尼亞胡忘恩負義，稱自己曾幫助對方在其腐敗案審判中「免於入獄」。

據新聞網站Axios引述2名美國官員及一名知情人士報道，因以色列下令轟炸貝魯特南部，伊朗對此揚言要退出與美國的談判，令特朗普怒不可遏，隨即與內塔尼亞胡通電話，破口大罵對方。

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斥內塔尼亞胡忘恩負義

據報特朗普出手阻止以色列原定對黎巴嫩首都貝魯特發動攻擊的計畫。一名美國官員透露，特朗普告訴內塔尼亞胡，如果真的對貝魯特發動轟炸，將使以色列在國際社會進一步遭到孤立。

美國官員向Axios轉述特朗普在電話中怒氣沖沖說：「你他X的到底在搞什麼鬼？你真是他X的瘋了。要不是我，你早就被抓去監獄了，我一直在救你。現在每個人都討厭你，大家也因為這件事討厭以色列。」

2名消息人士指，特朗普聲稱自己曾幫助內塔尼亞胡避免入獄，暗指自己在對方貪腐案審判期間給予的政治支持。

怒嗆「每個人都討厭你」

內塔尼亞胡則回應說：「好吧，好吧，只要確保一切都處理妥當就行了。」

報道引述美國官員說：「這是自特朗普再次上任以來，他與內塔尼亞胡之間最糟糕的通話之一」。報道說，特朗普和內塔尼亞胡過去有過幾次緊張的通話，但在伊朗等問題上仍密切協調。

特朗普在與內塔尼亞胡通話後，在其社交平台Truth Social發文，形容這是一次「頗具成效」的通話，並聲稱以色列和黎巴嫩真主黨將停止相互攻擊，表示以色列軍隊不會進軍黎巴嫩首都貝魯特。內塔尼亞胡則是在聲明中表示，他已告知特朗普，如果真主黨不停止攻擊以色列，以軍將攻擊貝魯特目標；在此之前，以軍也將持續在黎巴嫩南部展開軍事行動。

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