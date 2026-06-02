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法英突擊隊空降登船 俄影子油輪掛喀麥隆國旗遭扣︱有片

即時國際
更新時間：10:35 2026-06-02 HKT
發佈時間：10:35 2026-06-02 HKT

法國政府6月1日表示，一艘懷疑屬於俄羅斯的油輪在大西洋被扣押，這是針對「影子艦隊」規避制裁的最新查緝行動。

23名船員遭扣押

法國當局表示，該艘船隻是從俄羅斯西北部的摩爾曼斯克（Murmansk）出發。法國大西洋海事局指出，扣押行動發生在布列塔尼（Brittany）以西對出超過740公里的海域。海事局發言人稱，這艘油輪懸掛喀麥隆國旗，原本目的地是喀麥隆西部的沿海城市林貝（Limbe）。海事局表示，經審核相關文件後，對該船所掛國旗合法性的懷疑屬實。所以法國海軍將油輪以及船上23名船員護送至指定地點，作進一步檢查。

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法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）表示，這艘名為「塔戈爾號」（Tagor）的油輪，於5月31日上午在法國、英國及其他夥伴國家的協助下，在國際水域被扣押。他補充，這些不遵守基本航行規範的船隻，對環境及所有人的安全亦構成威脅。他同時也發佈這次查扣行動的影片，畫面顯示突擊隊員從直升機空降至俄國油輪上。

「影子艦隊」（Shadow Fleet）是指俄羅斯、伊朗、北韓等受制裁國家，為繞過歐美禁運及油價上限，暗中組建或租用的老舊油輪船隊，用於非法運輸石油以籌集資金，目前估計有數百至上千艘。

相關新聞：美軍加勒比海連扣2船後 再追截第3艘油輪 擴大封鎖委國石油出口

事實上，自2022年俄烏戰爭爆發以來，多個西方國家已對數百艘「影子艦隊」（Shadow Fleet）船隻實施制裁。受歐盟制裁、被認定屬於俄羅斯「影子艦隊」的船隻，數目接近600艘。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）則譴責各國查扣與俄羅斯相關船隻的行為，形容為「海盜行徑」。

 

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