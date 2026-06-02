日本食品消費稅 | 擬明年4月起下調2年 8%降至1%或歸零

日本首相高市早苗推動將飲料及食品的消費稅下調2年，傳出政府與執政聯盟已於周一（1日）展開協商，考慮從明年4月起實施減稅，可能將稅率從8%下調至1%；若收銀系統改裝進度超前，甚至考慮直接將稅率歸零。

據《每日新聞》引述政府高層人士透露，執政聯盟打算在明年4月舉行統一地方選舉前達成消費減稅，並以此作為執政成果加以宣傳。

日本對食品徵收8%的消費稅。新華社

日本擬暫停徵收8%的食品消費稅2年。路透社

日本可能將食品消費稅稅率從8%下調至1%。路透社

日本政府打算在明年4月舉行統一地方選舉前達成消費減稅。法新社

如果採1%稅率方案，政府與執政聯盟打算在今年秋天預定召開的臨時國會通過相關法案；若確認能從明年4月起實施0%稅率，也不排除延長本屆國會會期（至7月17日），以完成法案審議。

高市早苗盼兌現競選承諾

討論消費稅減稅議題的跨黨派組織「社會保障國民會議」今年4月曾就消費稅率調整後的收銀系統更新問題，聽取業界意見。業者反映，若稅率調降至0%，系統改修約需1年；但若改為1%等非零稅率，則有可能縮短至約半年。

高市早苗曾在眾議院選舉前表示，將食品消費稅降為0%是她的「夙願」，競選承諾也是「食品消費稅限期2年歸零」，因此若最終未採0%，恐遭批評違背競選承諾。不過，政府內部也擔憂，如果因堅持稅率為0%而導致減稅進度大幅落後，反而可能加劇選民的不滿。

日本對食品徵收8%的消費稅，對其他商品和服務則徵收10%的稅率，這些稅收是日本社會福利開支的主要資金來源。今年1月，高市早苗承諾，將暫停徵收8%的食品消費稅2年，以協助家庭緩解生活成本上漲帶來的壓力。