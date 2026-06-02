中東局勢 | 特朗普：以色列與真主黨已同意停火 美伊或一周內達成協議

美國總統特朗普周一（1日）在接受美國廣播公司（ABC）訪問時表示，美國可能在未來一周內與伊朗達成協議，以延長停火期限，並重新開放霍爾木茲海峽。他又在其社交平台Truth Social發文稱，他已分別與以色列和黎巴嫩真主黨方面通話，已經讓雙方停止交火；以色列不會向黎巴嫩首都貝魯特派遣部隊，而真主黨也同意停火。但在特朗普宣布雙方同意停火後數小時，真主黨宣稱對南黎巴嫩的以色列目標發動了數次攻擊，黎巴嫩國營媒體亦報道以色列空襲黎國南部。

被問及何時能最終敲定並簽署關於重新開放霍爾木茲海峽的諒解備忘錄時，特朗普說：「應該會在未來一周內完成，目前還需要爭取落實幾個關鍵的細節條款。」

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特朗普表示，他已分別與以色列和黎巴嫩真主黨方面通話，已經讓雙方停止交火。美聯社

以軍持續空襲黎巴嫩南部。法新社

以色列空襲黎國南部，造成重大破壞。美聯社

內塔尼亞胡似乎質疑特朗普的停火說法，表示如果真主黨不停止攻擊以色列，以國將攻擊貝魯特的恐怖分子子目標。新華社

以黎持續交火 以北截火箭彈

他稱：「今天出現了一點小插曲，但我很快就扭轉了局面。」插曲的起因是伊朗對以色列襲擊黎巴嫩感到不滿，他分別與以色列總理內塔尼亞胡、黎巴嫩真主黨方面通電話，促使雙方同意停止交火，以色列不會向黎巴嫩首都貝魯特派遣部隊，而在途中的的部隊已開始撤回。

但內塔尼亞胡似乎質疑特朗普的停火說法，表示如果真主黨不停止攻擊以色列，以國將攻擊貝魯特的恐怖分子子目標。

而在特朗普宣布雙方停火後，以軍周二凌晨聲稱防空系統攔截了2枚從黎巴嫩射向以色列北部的火箭彈。

伊朗媒體較早前報道，一名接近談判團隊的消息人士表示，由於以色列持續在黎巴嫩和加沙開展軍事行動，伊朗談判團隊暫停通過中間人與美國進行的對話和文本交換，並計劃徹底封鎖霍爾木茲海峽。

黎巴嫩：真主黨同意美停火方案

黎巴嫩駐美國大使館亦發表聲明說，黎國政府收到確認，真主黨已同意美國提出的該組織與以色列相互停火方案。

根據方案，以色列將不會空襲黎首都貝魯特南郊，作為交換，真主黨將停止對以色列發動襲擊。停火安排的適用範圍此後將擴大至整個黎巴嫩領土。

聲明還說，原定於當地時間周二及周三舉行的談判預計將繼續進行，以討論相關進展並推進後續工作。

真主黨籍國會議員費德拉拉表示，真主黨將支持在黎巴嫩實施全面停火，以此作為以色列軍隊撤軍的前提，並表示真主黨將觀察未來幾天是否能真正落實停止敵對行動。