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印度男求愛未遂遷怒人妻1歲半子 糖果誘騙入巷34秒狂摔8次慘死

即時國際
更新時間：08:43 2026-06-02 HKT
發佈時間：08:43 2026-06-02 HKT

印度北方邦發生一宗震驚全國的駭人命案。一名24歲青年因瘋狂迷戀一名已婚女親戚，竟將對方年僅1歲半的親生兒子視為追求路上的最大「阻礙」。他假借「買糖果」為由將男童騙走，隨後帶到偏僻巷弄內，在短短34秒內將男童瘋狂狠摔向地面至少8次致死。現場極其殘忍的監視器畫面曝光後，瞬間引爆印度全國網民的強烈怒火。

追求人妻走火入魔 視年幼男童為最大阻礙

綜合《India Today》、《Republic World》、《Times of India》及《News9》等當地媒體報導，這宗泯滅人性的慘劇發生於印度北方邦菲羅扎巴德縣（Firozabad）希科哈巴德（Shikohabad）地區。死者為年僅1歲半的男童阿拉夫（Aarav），乳名卡盧（Kallu）。

當地警方表示，涉嫌行兇的24歲男子維拉吉（Viraj，又名Jitendra Pathak），長期迷戀男童的母親拉蒂（Rati Devi），過去曾多次向她求婚，希望能與她共組家庭。據了解，拉蒂原本與丈夫蘇米特（Sumit）婚姻失和，長期住在娘家，並正在處理離婚相關事宜。

由於維拉吉是拉蒂丈夫的親戚，過去曾協助家屬處理離婚問題，期間逐漸對拉蒂產生畸形感情，多次提出結婚要求，但始終遭到拉蒂嚴詞拒絕。警方指出，維拉吉後來疑似因此產生嚴重的偏執心理，並偏激地將年幼的阿爾夫視為自己追求拉蒂最大的絆腳石。

34秒殘暴狂摔8次 泯滅天良行徑天眼全拍下

案發當天，拉蒂與母親前往親友家暫住，準備稍晚與律師討論離婚事宜，維拉吉得知她們的行蹤後亦跟著前往。警方表示，維拉吉當時在現場假裝熱情接近孩子，隨後以「帶他去買糖果」為藉口，成功將阿拉夫帶離家人身邊。

豈料，維拉吉離開家人視線後不久，竟將男童帶到距離住處僅約50公尺外的一條空無一人、偏僻暗巷內痛下毒手。曝光的監視器畫面顯示，維拉吉抱著男童走進巷子後，突然毫無預警地將孩子狠狠摔向地面。即使男童當時已被摔至無力反抗，他仍持續施暴。警方調閱畫面後發現，在短短34秒內，男童竟被重摔至少8次。畫面中可見孩子最後完全失去動靜，倒臥地面一動也不動，而維拉吉則若無其事地轉身離開現場。

家屬尋獲送醫不治 狂男持槍拒捕與警爆槍戰

男童家屬發現孩子失蹤後立刻四處尋找，最後在住家附近暗巷發現重傷倒地的阿拉夫，趕緊將他送往醫院搶救，但因傷勢過重，醫師最終仍宣告不治。

案件曝光後迅速震驚整個印度社會。大批網友看完殘忍畫面後痛批兇手「根本是惡魔」、「連幼童都下得了手」。不少民眾強烈要求司法機關重判嫌犯，認為僅因求愛遭拒，就把怒氣發泄在無辜幼童身上，行徑令人髮指。

警方獲報後隨即將男童遺體送驗，並依謀殺方向展開深入調查。由於維拉吉犯案後立即逃逸，警方隨即成立4支專案小組展開全城追捕，並在周邊道路設置攔查點。不久後，警方根據線報在邁恩普里路（Mainpuri Road）附近發現其蹤跡。維拉吉遭遇攔查時企圖持槍拒捕，甚至向警方開火，雙方隨即爆發激烈槍戰。最終，警方採取反擊擊中其腿部，成功將其制伏逮捕並送醫。目前警方已依印度《刑事法典》謀殺罪嫌立案偵辦，全案仍在持續調查中。

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