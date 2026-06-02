釜山樂天百貨天花板崩塌 積水如瀑布傾瀉逾百人疏散 全館停業檢查

南韓釜山著名旅遊地標發生塌天花事故。位於海雲台區的知名樂天百貨公司「Centum City店」，於5月31日下午，地下1樓美食街約25平方公尺的天花板突然轟然坍塌，大量積水伴隨建築碎片如瀑布般瘋狂傾洩而下，瞬間將賣場淹成一片汪洋。現場約150名顧客及員工驚慌四散奔逃，場面一度混亂。所幸大廈及時啟動緊急應變，事故未造成任何人員傷亡，惟涉事樂天分店已被地方當局勒令即時暫停營業，直至完成全館安全檢查為止。

海鮮區天花板突爆破 孩童驚呼「水來了」

綜合《韓聯社》、《紐西斯通訊社》等南韓媒體報道，事發於5月31日下午3時左右。據目擊者驚魂甫定地描述，發生崩塌的重災區正正位於地下美食街的海鮮販售區正上方。事發時現場突然傳來一聲巨響，隨後天花板結構瞬間破開一個大洞，大洞內湧出的冷卻水猶如瀑布般鋪天蓋地灌出。

賣場地板在極短時間內迅速積水，水深甚至令部分貨品及商品在地上隨水漂流。從網絡上曝光的現場驚險影片可見，當時有驚恐的孩童高聲驚呼：「爸爸，水來了！」而商場員工亦迅速放下手邊工作，在滾滾大水中奔向出口引導及疏散顧客。

冷卻水管脫落重壓致塌 遲辦閉館惹遊客不滿

樂天百貨方面在意外發生後，迅速啟動緊急應變措施，合力疏散地下賣場內約150名顧客和員工，由於疏散反應及時，意外未有造成任何人員傷亡。

根據百貨公司初步技術研判，事故起因懷疑是空調系統的冷卻水管接頭突然脫落，導致管線在短時間內大量漏水。長時間的嚴重滲水使得天花板結構不堪重壓，最終不堪負荷而發生局部崩塌。為確保公眾安全，百貨公司在事發後約40分鐘、即下午4時15分宣布提前閉館，以全面檢查館內設施。然而，由於閉館公告發放得不夠即時與透明，導致部分隨後趕至的本地民眾與外國遊客吃「閉門羹」撲空，現場有部分消費者對此表達不滿。

當局勒令停業整頓 樂天全韓分店大檢閱

鑑於事件嚴重並涉及公眾安全，海雲台區地方當局於6月1日迅速召開緊急應變會議，對事件擺出強硬姿態，正式要求該樂天百貨分店即時暫停營業，直至全面完成安全檢查為止。當局同時勒令業者必須盡快提交地下1樓受損設施的詳細修繕計畫，以及其餘樓層安全無虞的專業鑑定意見書。當地官員強調，必須待修繕工程正式啟動並確保結構安全後，才會進一步評估是否允許部分樓層恢復營業。

面對今次嚴重的公關與安全危機，樂天百貨亦公開發表聲明，為造成顧客的不便與恐慌致歉。同時宣布將舉一反三，對全國各地所有分店展開地毯式的安全大檢查，全面檢視主要設備與建築設施的管理狀況，矢言重整安全管理機制，防範同類危險事故再次發生。