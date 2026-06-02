Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

釜山樂天百貨天花板崩塌 積水如瀑布傾瀉逾百人疏散 全館停業檢查

即時國際
更新時間：08:05 2026-06-02 HKT
發佈時間：08:05 2026-06-02 HKT

南韓釜山著名旅遊地標發生塌天花事故。位於海雲台區的知名樂天百貨公司「Centum City店」，於5月31日下午，地下1樓美食街約25平方公尺的天花板突然轟然坍塌，大量積水伴隨建築碎片如瀑布般瘋狂傾洩而下，瞬間將賣場淹成一片汪洋。現場約150名顧客及員工驚慌四散奔逃，場面一度混亂。所幸大廈及時啟動緊急應變，事故未造成任何人員傷亡，惟涉事樂天分店已被地方當局勒令即時暫停營業，直至完成全館安全檢查為止。

海鮮區天花板突爆破 孩童驚呼「水來了」

綜合《韓聯社》、《紐西斯通訊社》等南韓媒體報道，事發於5月31日下午3時左右。據目擊者驚魂甫定地描述，發生崩塌的重災區正正位於地下美食街的海鮮販售區正上方。事發時現場突然傳來一聲巨響，隨後天花板結構瞬間破開一個大洞，大洞內湧出的冷卻水猶如瀑布般鋪天蓋地灌出。

賣場地板在極短時間內迅速積水，水深甚至令部分貨品及商品在地上隨水漂流。從網絡上曝光的現場驚險影片可見，當時有驚恐的孩童高聲驚呼：「爸爸，水來了！」而商場員工亦迅速放下手邊工作，在滾滾大水中奔向出口引導及疏散顧客。

冷卻水管脫落重壓致塌 遲辦閉館惹遊客不滿

樂天百貨方面在意外發生後，迅速啟動緊急應變措施，合力疏散地下賣場內約150名顧客和員工，由於疏散反應及時，意外未有造成任何人員傷亡。

根據百貨公司初步技術研判，事故起因懷疑是空調系統的冷卻水管接頭突然脫落，導致管線在短時間內大量漏水。長時間的嚴重滲水使得天花板結構不堪重壓，最終不堪負荷而發生局部崩塌。為確保公眾安全，百貨公司在事發後約40分鐘、即下午4時15分宣布提前閉館，以全面檢查館內設施。然而，由於閉館公告發放得不夠即時與透明，導致部分隨後趕至的本地民眾與外國遊客吃「閉門羹」撲空，現場有部分消費者對此表達不滿。

當局勒令停業整頓 樂天全韓分店大檢閱

鑑於事件嚴重並涉及公眾安全，海雲台區地方當局於6月1日迅速召開緊急應變會議，對事件擺出強硬姿態，正式要求該樂天百貨分店即時暫停營業，直至全面完成安全檢查為止。當局同時勒令業者必須盡快提交地下1樓受損設施的詳細修繕計畫，以及其餘樓層安全無虞的專業鑑定意見書。當地官員強調，必須待修繕工程正式啟動並確保結構安全後，才會進一步評估是否允許部分樓層恢復營業。

面對今次嚴重的公關與安全危機，樂天百貨亦公開發表聲明，為造成顧客的不便與恐慌致歉。同時宣布將舉一反三，對全國各地所有分店展開地毯式的安全大檢查，全面檢視主要設備與建築設施的管理狀況，矢言重整安全管理機制，防範同類危險事故再次發生。

最Hit
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
影視圈
17小時前
美孚站婆婆幾十張「單程車飛」散落一地 網民揣測涉另類「逃票」 港鐵回覆實情竟然係咁？
社會
15小時前
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期 
生活百科
2026-06-01 08:30 HKT
東張西望丨「傳性病渣男」惹全城公憤 衰鹹濕墮天仙局遭三女圍剿 受害人不幸惹致命病毒：真係會死
東張西望丨「傳性病渣男」惹全城公憤 衰鹹濕墮天仙局遭三女圍剿 受害人不幸惹致命病毒：真係會死
影視圈
11小時前
21歲「播毒渣男」背景震撼！隱瞞性病兼連環出軌 多名少女中招染HPV性病 附性傳播感染3大預防方法
21歲「播毒渣男」背景震撼！隱瞞性病兼連環出軌 多名少女中招染HPV性病 附性傳播感染3大預防方法
醫生教室
20小時前
廣州白雲機場T3航站樓廊橋。新華社
廣州白雲機場︱飛機降落行駛近1小時惹不滿 網民：上周試過50分鐘
即時中國
12小時前
外國不時有人討論馬桶座墊為何要弄成U型。 路透社
公廁馬桶用U型座墊五大原因 唔止衞生仲有防盜功能？
即時國際
9小時前
葛民輝力推黃大仙「米芝蓮」叉燒飯！燶邊叉燒配燶邊蛋讚「神之美食」 網民：果然係食家！
葛民輝力推黃大仙「米芝蓮」叉燒飯！燶邊叉燒配燶邊蛋讚「神之美食」 網民：果然係食家！
飲食
19小時前
世界盃2026，25場免費直播時間表一文睇清。
世界盃2026｜Viu TV 25場免費直播一文睇清 日本隊「靚時間」開波有得睇 （附時間表）
足球世界
16小時前
何超蓮、何猷啟慶生晒三房最新全家福  72歲三太陳婉珍素顏展真實狀態  返璞歸真一臉慈祥
何超蓮、何猷啟慶生晒三房最新全家福  72歲三太陳婉珍素顏展真實狀態  返璞歸真一臉慈祥
影視圈
15小時前