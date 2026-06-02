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美國拖欠40億美元會費 聯合國發財警：8月中瀕破產停擺

即時國際
更新時間：03:04 2026-06-02 HKT
發佈時間：03:04 2026-06-02 HKT

聯合國陷入空前的財政危機。據多家美媒報道，聯合國最大資金來源國之一的美國，至今已拖欠高達40億美元的會費，導致聯合國財政狀況極度捉襟見肘。聯合國秘書長古特雷斯已發出嚴正警告，若當前財政趨勢未能扭轉，聯合國的可用資金將在今年8月中旬徹底耗盡，屆時將面臨歷史性的「破產」局面。

特朗普對國際組織觀感負面 上任後接連「退群」

導致是次聯合國財政危機的源頭，首推作為最大金主美國。報道指出，美國總統特朗普對國際機構向來抱持負面觀感，自上任以來已接連宣布退出多個全球性組織及合作計劃。

聯合國陷入空前的財政危機。路透社
聯合國陷入空前的財政危機。路透社
古特雷斯曾抨擊有會員國「大幅刪減開發與人道援助」，被指是在影射特朗普政府大砍繳付多個聯合國機構的預算。路透社
古特雷斯曾抨擊有會員國「大幅刪減開發與人道援助」，被指是在影射特朗普政府大砍繳付多個聯合國機構的預算。路透社
聯合國面臨「無米之炊」困局。路透社
聯合國面臨「無米之炊」困局。路透社

據《華爾街日報》最新披露的數據顯示，美國目前拖欠聯合國的會費總額已膨脹至超過40億美元。美方的長期欠款，直接令聯合國的日常營運資金鏈出現巨大缺口。

報道同時指，中國近期亦延遲繳納會費，進一步加劇了聯合國的預算壓力。中國外交部長王毅近日訪問聯合國時，已即場「挹注」繳付了近8.5億美元的費用，但在扣除有關款項後，中國目前仍未繳付聯合國約4.55億美元的會費。

開源節流手段有限 人事費用佔支出高達70%

面對迫在眉睫的破產危機，聯合國在內部管理上面臨「無米之炊」的困局，惟開源節流方面的手段相當有限。在制度上，聯合國難以像一般主權國家或企業般對外借款；同時，聯合國領導層對於內部重組計劃，或是開除員工以削減開支的權力亦受到極大限制。

目前，高昂的人事費用已佔去聯合國總體支出高達70%。古特雷斯再次重申，聯合國的財政已瀕臨崩潰邊緣，若問題未能解決，這個全球最大的國際組織將在兩個月後陷入停擺危機。

古特瑞斯年初已發預警惜徒然

古特瑞斯於今年一月曾向會員國發信函表示，儘管去年（2025年）有超過150個會員國繳納應該支付的費用，聯合國截至年底仍有16億美元的會費沒收到，是2024年的兩倍以上。

其後古特瑞斯在一場公開演說中，抨擊有會員國「大幅刪減開發與人道援助」，被指是在影射美國總統特朗普政府的「美國優先」政策下，大砍繳付多個聯合國機構的預算。

特朗普過去經常質疑聯合國的實用性，並批評其施政重點。他在年初時曾倡議自組「和平理事會」（Board of Peace），被指有意打造一個與聯合國抗衡的新組織。

 

 

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