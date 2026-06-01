38歲變態兒傳訊息邀性交 母大義滅親報警

泰國北欖府一名57歲的母親長期遭38歲的親生兒子變態性騷擾，不僅每天奪命連環傳送極度露骨的「求歡簡訊」，要求與母親發生性關係、去酒店開房，甚至在家中浴室牆壁偷挖洞，偷看媽媽洗澡。



這位母親每天活在恐懼中，忍無可忍之下報警，尋求將兒子送法辦。

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泰國57歲母親報警指38歲兒子天天性騷擾，警上門搜屋。 khaosod

據泰媒Khaosod報道，被害婦女不敢回家，暫時靠朋友收留。今日（1日）下午1時30分，荷槍實彈的警察破門，突擊搜查母子住處。兒子逃去無蹤。

警方在浴室牆壁上發現硬生生挖開的孔洞。被害婦人眼眶泛紅地證實，這是兒子為了偷看她洗澡、上廁所而挖的。

傳酒店定位要求開房

被害人透露，兒子多次透過LINE等通訊軟體向她傳送「妳的全身上下我早就全部看光光了」、「我已經很久沒有和女人發生關係了，我現在不想要別人，我只要我媽媽一個人」等求歡訊息，甚至還傳送各大廉價酒店的定位，威脅母親去開房，行徑極其令人作嘔。

這名兒子近年情緒愈發失控，甚至開始隨身攜帶開山刀在社區晃蕩，嚇得被害人不敢回家，只能長期借住好友家中以避開兒子的騷擾。

被害婦人說，兒子17歲染上毒癮，人生徹底走偏，她試圖阻止但沒有用，因此希望警方可以抓兒子去驗毒，將他繩之於以法。