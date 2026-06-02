公廁馬桶用U型座墊五大原因 唔止衞生仲有防盜功能？

一般家庭幾乎不會有人用U型馬桶座墊，但在公共空間卻很常見到，外國不時有人討論這個現象，原來背後有4大原因，除了與成本和衞生有關，竟然還有防盜功能。

外國網友曾發現隨坐墊挖掉一塊的奇怪馬桶型狀。 Reddit

1. 降低成本

U型座圈比環形的缺了一塊塑膠，這一小塊塑膠就能對生產成本產生巨大的影響，令企業能夠以更低的成本為場所購買更多馬桶座圈。

2. 參考IAPMO規範

公共廁所座圈採用U型設計的另一個原因，是因應國際公共廁所製造商協會 (IAPMO)自1950年代起訂下的規範。該規範本身並不具有法律效力，但許多城市、國家和州政府都採納為法律。

瞄準「馬桶後端」噴濺的尿液可能多達7550滴。

3. 拯救衞生

上述協會針對馬桶座圈的調查發現，傳統的圓形馬桶座圈並不十分衞生，設計成U則可減少身體接觸面積，避免尿液殘留，也更方便女性伸手擦拭而較不易碰到可能被尿液污染的區域。

4. 適合不同體型

還有理論指出，U型馬桶坐墊比較有彈性，讓體型壯碩的人用起來比較舒服。有工程師指出，比起橢圓形座墊，U型坐墊比較不容易因為負重不均勻而斷裂。

專家指出蹲馬桶不應蹲太久。 路透社

5. 防盜利器

令人驚訝的是，馬桶座圈原來受全球竊賊歡迎！無論座圈是新的還是舊的，乾淨的還是髒的，那些有偷竊慾望的人都會想偷這個廁所必備品，原因令人發笑：竊賊覺得既然可以在餐廳或商場隨便免費獲得馬桶座圈，何必要花錢買！但公共空間的坐墊與一般住宅規格不同，便可能減低竊賊的偷竊欲望。