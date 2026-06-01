菲律賓總統訪日︱高市早苗疑醉酒高歌惹非議 日網友批舉止怪異：國恥︱有片

5月29日，菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）結束對日本的國事訪問。菲律賓總統通訊辦公室其後發佈一段影片，顯示5月28日晚，日本首相高市早苗與小馬可斯在晚宴期間合唱披頭四（The Beatles）的經典歌曲。不過影片一出，引來各方側目。

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日網民：表情誇張 毛骨悚然

這段影片在社交媒體上引發爭議，有日本網民指出，高市早苗在片中「疑似醉酒、表情誇張」，並說了「不合適的話」。亦有網民表示，高市「醉酒後舉止怪異」，即使清醒時也「表情扭曲，令人毛骨悚然」。更有網民直言，這簡直是「日本國恥」，讓她擔任首相是「一場危機」。