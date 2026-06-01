Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

菲律賓總統訪日︱高市早苗疑醉酒高歌惹非議 日網友批舉止怪異：國恥︱有片

即時國際
更新時間：17:32 2026-06-01 HKT
發佈時間：17:32 2026-06-01 HKT

5月29日，菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）結束對日本的國事訪問。菲律賓總統通訊辦公室其後發佈一段影片，顯示5月28日晚，日本首相高市早苗與小馬可斯在晚宴期間合唱披頭四（The Beatles）的經典歌曲。不過影片一出，引來各方側目。

相關新聞：高市早苗澳洲「下跪」 內媒狠批：對白人卑躬屈膝 拒向亞洲死難者懺悔

相關新聞：高市早苗白宮會特朗普卑躬屈膝態度遭狠批 中國外交部表態

日網民：表情誇張 毛骨悚然

這段影片在社交媒體上引發爭議，有日本網民指出，高市早苗在片中「疑似醉酒、表情誇張」，並說了「不合適的話」。亦有網民表示，高市「醉酒後舉止怪異」，即使清醒時也「表情扭曲，令人毛骨悚然」。更有網民直言，這簡直是「日本國恥」，讓她擔任首相是「一場危機」。

最Hit
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期 
生活百科
9小時前
「非常父母」在家分娩誕幼子 至今無出世紙 社福界指涉疏忽照顧：完全偏離常人做法
02:24
「非常父母」在家分娩誕幼子 至今無出世紙 社福界指涉疏忽照顧：完全偏離常人做法
社會
7小時前
九龍城72年潮菜老店「樂口福」遭批服務味道俱差！？內地博主食足$2,577嫌貴 店家發千字文反駁：分明是來找碴的
九龍城72年潮菜老店「樂口福」遭批服務味道俱差！？內地博主食足$2,577嫌貴 店家發千字文反駁：分明是來找碴的
飲食
2026-05-31 17:22 HKT
世界盃2026，25場免費直播時間表一文睇清。
世界盃2026｜Viu TV 25場免費直播一文睇清 日本隊「靚時間」開波有得睇 （附時間表）
足球世界
1小時前
快餐店斬料加餸！港式燒味限時低至6折 $33起歎半斤叉燒/燒味三拼
快餐店斬料加餸！港式燒味限時低至6折 $33起歎半斤叉燒/燒味三拼
飲食
6小時前
劉德華老婆朱麗蒨罕現身平民超市  60歲真實皮膚狀態零濾鏡曝光  專注做一事賢良淑德
劉德華老婆朱麗蒨罕現身平民超市  60歲真實皮膚狀態零濾鏡曝光  專注做一事賢良淑德
影視圈
9小時前
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
影視圈
2小時前
21歲「播毒渣男」背景震撼！隱瞞性病兼連環出軌 多名少女中招染HPV性病 附性傳播感染3大預防方法
21歲「播毒渣男」背景震撼！隱瞞性病兼連環出軌 多名少女中招染HPV性病 附性傳播感染3大預防方法
醫生教室
5小時前
出街食飯根本係交智商稅？$35腿蛋治物價離地 大排檔人均$300平民恩物變天價 神人拋「1客觀數據」全場秒靜｜Juicy叮
出街食飯根本係交智商稅？$35腿蛋治物價離地 大排檔人均$300平民恩物變天價 神人拋「1客觀數據」全場秒靜｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
何猷君奚夢瑤世紀婚禮晚宴相曝光 新娘半億頂級鑽石套裝富氣華貴 四太梁安琪攜孫溫馨合照
何猷君奚夢瑤世紀婚禮晚宴相曝光 新娘半億頂級鑽石套裝富氣華貴 四太梁安琪攜孫溫馨合照
影視圈
6小時前