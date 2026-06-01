俄羅斯色魔抱走5歲女童圖性侵 CCTV實拍醒目同伴擋門救老友

俄羅斯近日發生一宗令人驚心動魄的拐帶性侵未遂案，網傳影片顯示，一名健壯的男子將一名5歲女童抱進樓內，女童揮手掙扎，兩名同伴極力救人，試圖拉住女童的腿，又奮力阻止男子關門並高聲呼救，最終有一名成年女子路過，衝入樓帶走女童。



據俄媒《消息報》5月30日報道，事發地點位於秋明市。監控錄像完整記錄下男子將女童帶進樓道，企圖對其性侵的過程。

相關新聞：印度獸男姦殺4歲女童 用食物誘入牛棚下毒手

網傳影片顯示，該名44歲男子抱起女童，扛在肩上，女童雙手僵硬往外伸，顯得非常不想進樓。另一名女童急得跥腳，試圖拉住受害者的雙腳，但未能阻止男子將她抱進樓。隨後，一名年齡稍長的男孩也上前理論利用全身力氣阻止男子關門。

由於力量懸殊，男孩最終沒能攔住男子，他沒有理會大門，抱着女童進了樓。男孩則守在門口大聲呼救。所幸呼救聲成功引來一名成年女子介入，女童抓緊機會奔走，最終安全離開。

報道指出，見義勇為救人的成年女子名叫尤莉婭（Yulia），她在開車經過時，聽見孩子們在樓道入口附近尖叫、哭喊，立即意識到情況不對，便停車上前詢問。孩子們告訴她：「有個叔叔想把女孩帶走。」尤莉婭隨即衝進樓道，看見男子正試圖猥褻女童。

「我衝著他喊，讓他把女孩還給我。他一開始沒反應，後來鬆開手，我抱起孩子下樓，立刻拿手機拍了那名男子的照片。」

途人救女孩兼報警 噁男落網

受害女童父親隨後趕到現場接孩子回家。尤莉婭則報警，並向警方詳細描述了嫌疑人的外貌特徵。警方隨後迅速將男子逮捕並將他拘留。

被捕男子的前妻受訪時稱，此前從未發現他有異常行為。「他有一個女兒，也是個小女孩。以前從來沒出過事。他雖然很少見到女兒，但一直保持聯繫。」

不少網民在觀看視頻後，紛紛稱讚兩名小朋友在關鍵時刻勇敢挺身而出，認為全靠他們及時反應，奮力阻止才爭取到時間成功救人。