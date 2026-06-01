美伊局勢︱伊朗媒體：伊朗暫停通過中間人與美國對話

美伊局勢持續不穩。伊朗塔斯尼姆通訊社今天（1日）報道，鑒於以色列在黎巴嫩的戰爭罪行持續升級，考慮到黎巴嫩停火是伊美停火的先決條件之一，伊朗談判團隊停止「通過調解人與美國方面進行對話和文本交換」



此外據報道，地區抵抗陣線和伊朗已制定計劃，要徹底封鎖霍爾木茲海峽，並啟動包括曼德海峽在內的其他戰線，以懲罰以色列及其支持者。



伊朗革命衛隊周一（1日）較早前發聲明稱，在美軍對伊朗一處通訊塔發動侵略後，革命衛隊對侵略源頭的美軍空軍基地進行打擊，摧毀了預定目標。科威特軍方其後證實，攔截敵方導彈和無人機襲擊。較早前，美軍中央司令部聲稱，在剛過去的周末對伊朗戈魯克地區和格什姆島的雷達及無人機指揮控制設施實施自衛性打擊，以報復伊朗擊落一架美軍無人機。

美軍中央司令部周日發聲明稱，這些經過慎重考量的針對伊朗打擊，分別在5月30日和31日發動，旨在回應伊朗的侵略行徑，包括伊朗擊落一架在國際水域上空執行任務的美軍MQ-1無人機。

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科威特一個空軍基地3月曾遭襲擊，爆炸起火。路透社

美軍艦隻參與對伊朗打擊。法新社

伊朗表明美方不可信任，權益未保障下不簽協議。法新社

伊朗革命衞隊：襲美空軍基地

聲明寫道：「美軍戰鬥機迅速反應，摧毀了伊朗的防空系統、一處地面控制站，以及2架對地區水域航行船隻構成明確威脅的單向攻擊無人機。」

聲明說，沒有美軍人員在行動中受傷。

據伊朗伊斯蘭共和國通訊社周日報道，伊朗革命衛隊指一架美軍MQ-1無人機當天凌晨進入伊朗領海上空，伊方迅速發現並使用導彈將其擊落。

科威特疑遭伊朗導彈報復襲擊

美軍周末反制伊朗後，科威特6月1日遭多枚導彈與無人機攻擊，伊朗其後證實，革命衛隊對侵略源頭的美軍空軍基地進行打擊，摧毀了預定目標。社交媒體同步流傳疑似科威特遇襲畫面。

科威特全國則響起警報，軍方隨後稱攔截敵方導彈和無人機襲擊。

5月28日，科威特聲稱遭伊朗導彈和無人機襲擊。伊朗當時回應稱，作為對美軍襲擊阿巴斯港的回應，伊朗對發動襲擊的美軍基地進行了打擊。美國媒體報道稱，伊朗的襲擊造成4名美軍和3名承包商人員輕傷。

伊朗：美方不可信任 權益未保障不簽協議

與此同時，伊朗首席談判代表卡利巴夫警告，美國不可信任，並表示除非美方完全保障伊朗權利，否則德黑蘭不會同意與華府達成任何協議。

美國總統特朗普曾表示，他的首要任務包括遏止伊朗發展任何核武，以及重新開放遭封鎖的霍爾木茲海峽。

然而，德黑蘭當局一再對特朗普的說法表示懷疑，且雙方在核心議題上仍存在巨大分歧。卡利巴夫在國營電視台播放的影片中強調：「在確保伊朗人民的權益獲得保障之前，我們不會批准任何協議。」

