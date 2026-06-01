史上最貴香蕉失竊 法國美術館報案 孫宇晨曾擲4000萬吃掉

由意大利視覺藝術家卡特蘭（Maurizio Cattelan）創作、以膠帶貼在牆上的一條香蕉藝術品，在法國東部一間美術館失竊。這根香蕉名為「喜劇演員」（Comedian），中國出生的加密貨幣創辦人孫宇晨2024年斥資520萬美元（約4063萬港元）買下這件作品的一個版本，幾天後在鏡頭前將其吃下肚，一度掀起熱議。

這條香蕉藝術品正在龐畢度中心梅斯分館（Centre Pompidou-Metz）展出，館方警衛上周六發現這條香蕉不翼而飛後報警，館方發聲明表示，已經對身分不明人士提出盜竊刑事起訴。館方同時指出，已經對失竊的香蕉進行替換。

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法國龐畢度中心梅斯分館的香蕉藝術品失竊。instagram.com/centrepompidoumetz_

孫宇晨2024年斥資520萬美元買下這件藝術品，其後當場吃下。Ｘ／sunyuchentron

中國出生的加密貨幣創辦人孫宇晨。孫宇晨IG

龐畢度中心梅斯分館。Centre Pompidou-Metz

孫宇晨曾斥資520萬美元買下

這件概念性作品以香蕉為主體，因為鮮果會腐爛發黑，每3天就會更換一次，它過去也曾屢遭破壞。

去年7月，一名參觀者曾當場把香蕉吃掉，但警衛迅速介入，並重新貼上一根香蕉。卡特蘭當時表示，對於參觀者只吃掉香蕉而沒有連膠帶一起吞下感到失望。不過涉事館方沒有起訴該名參觀者。

今次由於涉案人身分不明，館方決定提出刑事起訴，強調「沒有與對方對話的可能性」。館方指出，這是同類事件第2次發生，認為這涉及到尊重這項藝術作品的問題。

首次拍售12萬美元 屢被吃掉創話題

卡特蘭這項創作旨在對藝術概念和藝術價值提出質疑，自從2019年在美國佛羅里達州邁阿密灘舉行的巴塞爾藝術展（Art Basel）首次亮相時以12萬美元（約94萬港元）拍售以來，就話題不斷。

行為藝術家達圖那（David Datuna）在2019年一場展覽中吃掉這根香蕉，他當時表示自己「餓了」。

然而，這件作品的價值後來水漲船高。

2024年，加密貨幣創辦人孫宇晨斥資520萬美元買下這件作品的一個版本，幾天後在鏡頭前將其吃下肚，一度引起外界熱議。