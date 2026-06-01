伊波拉病毒︱譚德塞訪疫區慶5患者康復 中國專家小組赴剛果應對疫情

非洲國家剛果民主共和國的伊波拉疫情不斷升溫。世衛總幹事譚德塞周日訪問民主剛果東部疫情重災區時，聲稱5名患者已從一種罕見的伊波拉病毒感染中康復。巴西衞生部門官員則表示，他們正在監測及調查聖保羅和里約熱內盧2名疑似伊波拉患者，這進一步引發了人們對這種致命病毒蔓延至海外的擔憂。

中國外交部發言人林劍6月1日在例行記者會上表示，中非是風雨同舟、患難與共的好兄弟。中國政府決定向剛果（金）提供緊急人道主義援助，並派遣醫療專家組赴剛提供醫療服務和幫助。

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武裝衝突致監測困難

民主剛果衛生部長坎巴日前向媒體表示，該國已發現1028宗疑似伊波拉病例。坎巴說，目前確診病例數量為225例。根據世衛數據，自5月中旬此輪伊波拉疫情暴發以來，已出現超過1000例疑似和確診病例，其中包括246例死亡。 衛生專家警告，由於疫情發現較晚，加上民主剛果東部長期存在武裝衝突，導致接觸者追蹤和病例監測面臨困難，實際感染和死亡人數可能遠高於目前統計。鄰國烏干達也已確診數宗感染病例和一宗死亡病例。

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尚無獲批疫苗和特異治療

世界衛生組織總幹事譚德塞周日前往本輪疫情最嚴重的民主剛果東部伊圖里省。他在該省首府布尼亞舉行的記者會上表示，本輪伊波拉疫情由本迪布焦型伊波拉病毒引起，目前尚無獲批疫苗和特異性治療方法，但這並不意味着沒有希望，在獲得及時和高質量的醫療照護後，患者仍可能康復，隔離、補水和止痛等應對和治療手段尤為關鍵。

目前，伊圖里省已有患者康復。他說： 「今天將有四人出院，前天也有一人出院。」他說：「當然，我們仍在研發疫苗和治療方法，但這並不意味着人們無法從伊波拉病毒感染中康復。」譚德塞還表示，世衛組織正同合作夥伴推進相關疫苗和治療手段的臨床試驗。 他呼籲國際社會提供更多援助，以遏止致命的伊波拉病毒擴散。

籲國際社會提供更多援助

巴西聖保羅州政府周六發表聲明稱，一名來自疫情集中爆發地民主剛果的37歲男子「出現發燒等症狀，符合伊波拉疑似病例的定義」。聲明指出，雖然初步檢測未在該患者體內發現伊波拉病毒，但作為預防措施，他目前已被送往一間專門的傳染病醫院接受監測和隔離。同時，里約熱內盧州衛生部門報告稱，一名來自烏干達的男子出現「咳嗽、發冷和腹瀉等病毒感染症狀」後，該州已啟動安全防控措施。

剛果衛生部長坎巴在記者會上表示，基於剛果以往應對伊波拉疫情的經驗，預計應對工作持續4至6個月，同時也將根據疫情變化和防控效果進行動態調整。