珍惜生命︱日本66歲男勒斃11歲兒子 疑不堪經濟困境輕生獲救

日本千葉縣成田市發生一宗家庭悲劇。一名66歲父親涉在住所勒死11歲兒子，警方疑有人生活陷困，企圖攜子一同輕生，男子事後獲救，隨時被警方拘捕。



朝日電視台、日本電視台綜合報道，警方表示，遭逮捕的是成田市66歲無業男子吉伊敏彥。他涉嫌於上周三（27日）在住所殺死讀小學六年級、年僅11歲的兒子。

校長報警揭發

男童就讀小學的校長上周五（29日）報警稱，男童「自27日起就沒有到校上課」。警方到男童住家查看，在房內鋪著棉被的地板上發現父子。



警方指，男童被發現時已死亡數日，疑犯無明顯外傷隨即被送院，出院後遭警方以涉嫌殺人逮捕。吉伊敏彥坦承犯案，供稱「在家中用手勒住兒子的脖子，把他殺了」。



辦案人員透露，兇手疑似長期有金錢困難，向警方表示「無法把兒子一個人留下」，因此警方估計，他可能是在生活壓力下企圖攜子輕生，但最終只有兒子喪命，而他自己卻未有死。疑犯平時與兒子兩人同住。警方目前正調查案件詳情。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service