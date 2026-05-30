香格里拉對話︱美防長：不要保護國只要夥伴 資助防務時代已結束

第23屆香格里拉對話會昨日在新加坡開幕，來自40多個國家與地區的政要、國防官員及專家學者出席會議。美國防長赫格塞思（Hegseth）在今天（5月30日）的演講中警告盟友，美國資助富裕國家國防的時代已經結束。他未提及台灣以及南海問題。

美防長：承擔防務開支將受益

除了亞太地區，赫格塞思也談到防務問題。他特別指出，美國資助富裕國家國防的時代已經結束，美國需要的是夥伴，而不是保護國，美國所組建的聯盟是基於共同責任而非依賴。同時，他也點名日本、南韓、澳洲以及菲律賓、馬來西亞、印尼等東南亞國家，表示這些國家近年主動增加國防開支、提升軍力，協助分擔責任，而他們獲得的利益將是顯而易見的。

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今年未提台灣 去年提5次

赫格塞思今年演講未提台灣，與去年五次提及形成對比。但他在提問環節被問及對台軍售時表示，任何決定將由特朗普做出。赫格塞思稱，美方立場沒有改變，但未明確說明軍售是否繼續。特朗普近期暫緩批准一筆140億美元（近1100億港元）對台軍售，北京則多次警告華府須保持謹慎。

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前駐美大使：有理不在聲高

在場與會的中國前駐美大使崔天凱表示：「我想他（赫格塞思）是在試圖貫徹（特朗普）總統的意圖。中美之間不管有分歧也好，有共識也好，當然需要坐下來冷靜地、安靜地好好溝通、好好交流，而不是一直大聲在那吵架。中國有句話：有理不在聲高。」

此外，中東局勢與能源安全以及日本軍事動向預料也是本次香會的討論重點。