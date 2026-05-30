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日本人口5年銳減309萬 少子化危機加劇

即時國際
更新時間：08:29 2026-05-30 HKT
發佈時間：08:29 2026-05-30 HKT

根據昨日發表的官方數據，日本的人口在5年內暴跌逾300萬人，反映少子化危機加劇。總務省公布的初值顯示，包括外國人在內的日本總人口，截至去年10月1日為1億2304萬9524人，較前一次2020年的調查相比，減少309萬6575人，減少數量與幅度皆創新高。

45個道府縣人口均減少

日本政府從1920年起每5年實施一次「國勢調查」，人口也被列為調查項目。總務省將在今年9月公布確定值。而日本去年的「國勢調查」初值顯示，總人口是繼2015年與2020年連續3次減少。

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總人口與2020年的數據相比，減少幅度為2.5%，較前一次2020年減少94萬8646人、幅度0.7%相比，顯著擴大。這次調查之中，人口增加的地區只有東京都與沖繩縣，其他45個道府縣均為減少；過去一段時間，外地人口持續遷入的神奈川縣、埼玉縣、千葉縣的首都圈3縣，還有愛知縣與福岡縣人口，在這次調查中均轉為減少。這也顯示，人口減少的浪潮已經明顯波及日本大都市。

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日本總務省指出，主因是少子化的關係，使人口自然減少加速；而前一次調查正逢新冠疫情期間，許多住在海外的日僑暫時回國，所以也影響統計數據。

日本於2020年前一次實施「國勢調查」時，總人口全球排名第11，這次調查出的總人口被非洲國家埃塞俄比亞的1.35億人超越，使日本跌到世界排名第12。

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