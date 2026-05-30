美法官裁定 特朗普名字從甘迺迪中心移除 

美國華盛頓特區聯邦法院周五（29日）裁決，總統特朗普將其個人名字強行加入國家級文化藝術地標「甘迺迪表演藝術中心」（Kennedy Center）的舉動屬於違法，同時緊急叫停了白宮計劃將該中心關閉兩年、進行涉資逾2.5億美元（約20億億港元）的大型翻修工程。這是特朗普在第二任期內，企圖在首都華盛頓華麗歷史建築群中烙下個人印記的擴張行動中，所遭遇的最新法律挫敗。

強行冠名越權 法官下令兩周內「除名」

由前民主黨總統奧巴馬提名的華盛頓特區聯邦法官庫珀（Christopher Cooper）在判詞中直言，甘迺迪中心董事會於今年3月16日投票通過關閉場館進行翻修的決定，是「資訊不足且似乎預先設定」的，完全無視了法律義務。雖然白宮早前高調宣布大翻修將於今年7月動工並持續兩年，但庫珀的裁決令該龐大計劃即時擱置。

庫珀續指，董事會單方面將特朗普的名字強行加到中心名稱上的舉動，已經「超越了法定權限」。他強調，該中心的名稱是由美國國會依法賦予的，唯有國會具備法定權限對其作出更改，任何個人都不能被紀念在該建築物的正門門廊上。法院遂對被告下達嚴厲指令，必須在兩星期內將特朗普的名字從中心外牆及所有官方電子或實體標誌中徹底移除。

特朗普炮轟法官可恥 揚言交回國會管轄

裁決形同給白宮狠狠蓋了一記耳光。特朗普數小時後隨即在其社交平台Truth Social上發文反擊，怒轟庫珀「應該感到羞恥」，並聲稱自己決定全面退出該項翻修計劃，將這座藝術機構的控制權交還給國會。

特朗普在貼文中盡顯不滿：「除非我能自由地去做那些我比任何人都做得更好的事情——即從物理、財政和藝術上全面復興這個機構，否則，我毫無興趣繼續這場注定只能走向『永無島』（NEVER NEVER LAND，意指虛幻烏托邦）的絕望旅程。」他透露已指示幕僚團隊「作出一切必要安排」，準備將中心交還國會管理。

大刀闊斧改建古蹟 遭民主黨及保育團體合擊

自去年重返白宮以來，特朗普對這座佔地150萬平方呎、於1965年動工的「甘迺迪紀念碑」展現出極大興趣，不僅安插親信組成董事會並自任主席，更強行在建築外牆冠上己名。特朗普在第二任期內，一直致力於在華盛頓最具歷史意義的地點留下個人烙印，包括此前曾拆除白宮東翼以建造大型宴會廳、將自己名字加入美國和平研究所及司法部總部大樓，並極力推動在波托馬克河畔興建一座凱旋門。

這套擴張做法引來強烈反彈。是次官司由民主黨籍俄亥俄州眾議員兼中心董事會當然成員比蒂（Joyce Beatty）以及多個文化歷史保育團體聯手興訟。反對派極度擔憂，特朗普企圖「完全暴露」建築物鋼筋骨架的激進翻修方案，會徹底破壞這座歷史古蹟的靈魂，重演當年白宮東翼及玫瑰園被強行大改建的覆轍。

中心死撐建築殘破 20億撥款去向未明

面對法庭判決，甘迺迪中心公共關係副總裁達拉維（Roma Daravi）發表聲明，堅稱中心確實存在嚴重的結構損壞、漏水和設備老化問題，急需大修。她強調，在特朗普爭取及國會批准下，途2.5億美元的翻修資金已經到位，中心將尋求一切合法途徑進行上訴，以確保這座「特朗普甘迺迪中心」能得以修復。

目前甘迺迪中心仍維持有限度演出，特朗普本人亦曾於3月到場觀賞音樂劇《芝加哥》。按照原定計劃，著名喜劇演員比爾·馬赫（Bill Maher）將於6月28日獲頒「馬克·吐溫美國幽默獎」，這本被視為該中心閉館翻修前的最後一場文藝盛事。