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追求長生不老？美媒：普京豪擲2000億研迷你豬培育器官

即時國際
更新時間：04:09 2026-05-30 HKT
發佈時間：04:09 2026-05-30 HKT

俄羅斯總統普京對抗老延壽技術的執著浮出水面。據《華爾街日報》報道，克里姆林宮已將「抗老延壽」列為國家級戰略優先事項，並為一項名為「新健康維護技術」（New Health Preservation Technologies）的龐大計劃，瘋狂投資高達260億美元（約2037億港元）。該計劃涵蓋基因工程、低溫冷凍等前沿科學，而最核心的突破點，則是聚焦於活體組織的「3D生物打印」以及利用「迷你豬」進行異種器官移植。

長女領銜掛帥 俄科學家目標2030年實現人體器官置換

這項豪擲千億港元的延壽計劃並非空中樓閣，其幕後班底極其核心。計劃的兩大靈魂人物均為普京的親信：其一是普京的長女、本身是內分泌學家的沃龍佐娃（Maria Vorontsova），她目前親自領銜督導多個國家級基因與醫學項目；另一位則是普京的密友、俄羅斯頂尖科研機構庫爾恰托夫研究所負責人科瓦爾丘克（Mikhail Kovalchuk）。

目前，由普京任命的科學團隊正全力攻關兩大核心技術：

  • 生物打印（Bioprinting）：即利用活體細胞進行3D打印。俄羅斯科學家聲稱，目前已成功透過該技術製造出人體軟骨組織以及小鼠的甲狀腺。

  • 異種移植（Xenotransplantation）：由於基因與人體具備高度兼容性，俄方正嘗試在基因改造的「迷你豬」體內培育出可供人類移植的器官。

俄羅斯官方科研團隊更定下時間表，目標在2030年之前，徹底攻克並建立起一套成熟的「人體器官完全替換系統」。

現年73歲的普京，多年來在鎂光燈前一直極力營造「硬漢」的強人形象，包括赤膊騎馬狩獵、打冰球及駕駛電單車等。普京身邊的前私人醫生、曾被俄媒稱為「普京的老年學專家」的哈文松（Vladimir Khavinson）生前便曾表示，設法延長領袖的壽命至關重要，因為普京一旦離世，俄羅斯將陷入巨大的政治與權力危機。

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