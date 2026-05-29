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獨遊羅馬｜32歲女遊客被盯上 騙至廢棄建築餵藥輪姦囚禁72小時

即時國際
更新時間：22:57 2026-05-29 HKT
發佈時間：22:57 2026-05-29 HKT

意大利羅馬近日發生恐怖性侵案，一名32歲哥倫比亞女遊客，疑遭5名移民綁架拘禁長達72小時，期間強迫服藥、輪流性侵，多次受到死亡威脅，被奪走手機與錢包。目前5名疑犯涉加重集體性侵罪被捕。

藉口兜售大麻誘拐󠄆

據《每日郵報》報道，該名女遊客9日獨自赴羅馬旅遊，案發當晚在特米尼（Termini）車站附近一間餐廳用餐，離開時被一名陌生男子以兜售大麻為由搭訕，引誘她跟着走了約一小時後，另一名男子突然出現，強行將她押上一輛廂型車，將她載往羅馬郊區托爾塞爾瓦拉地區的切薩雷塔隆內路。

特米尼車站。 Wiki
特米尼車站。 Wiki

女子被帶往一棟廢棄建築，屋內藏匿至少22名非法移民。她被囚禁期間遭強迫用藥及不斷遭受性暴力，疑犯還多次揚言殺害她。直到3天後，她終於找到機會逃脫。

女子半裸昏倒在路邊人行道上，被一名意大利司機發現，隨即送往附近的卡西利諾醫院。院方確認傷勢與暴力性侵有關，且發現她體內含有藥物成分，隨即通報警方。

半裸倒在路邊獲救

意大利警方介入後，聯合普雷內斯蒂諾警區、鑑識警察及移民事務局突擊該棟廢棄建築，當場查獲22名非法居留人士，其中11人已被下達驅逐令並送往收容中心。

經受害人指認，警方拘捕5名男子，包括拉明（Saidykhan Lamin）、坎特（Karamba Kanteh）、43歲馬里籍的特拉奧雷（Harouna Traore）、威斯德姆（Isibor Wisdom）及恩瓦布澤（Paul Nwabueze）。

警方調查仍在持續，另有至少3人涉嫌協助犯案，包括最初誘騙受害者離開餐廳的男子、負責駕駛的人，以及提供藏匿場所的屋主。

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