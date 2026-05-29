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AI越用越蠢？｜實驗揭外判思考驚人後果 互動10分鐘解難表現跌20%

即時國際
更新時間：17:56 2026-05-29 HKT
發佈時間：17:56 2026-05-29 HKT

人工智能（AI）是許多人工作、學業或日常生活中的好幫手，但最新研究警告可怕後果，實驗顯示，使用AI輔助工具短短10分鐘已可能對大腦帶來反效果，一旦失去AI，解決問題的能力大幅下滑。

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千人實驗測試依賴AI效應

《紐約郵報》報道，來自卡內基美隆大學、牛津大學、麻省理工學院及加州大學洛杉磯分校的研究團隊，針對1222名受試者進行一系列隨機對照實驗，項目涵蓋數學推理與閱讀理解。受試者被分為2組，一組全程不使用AI自行作答，另一組則可使用AI輔助約10分鐘，最後3道題目則禁止使用AI。

結果顯示，使用AI輔助的受試者前半段答題表現確實較佳，但放下AI後解題成功率較從未使用AI的組別低了20%，直接跳過題目不答的機率更是高出整整一倍。

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關鍵用法：勿直接要答案

研究團隊指出，使用AI的方式對解題率下降及跳題率上升有重要影響。AI輔助組有61%受試者會直接要求AI提供答案，其他僅要求AI提示或釐清概念，而獲取間接幫助的受試者未出現解題率下降的情況。作者認為，這表明AI並非對所有認知能力都有害，但完全仰賴AI則會降低解決問題的能力。

作者強調：「與AI互動短短10到15分鐘，就可能導致獨立解決能力與堅持度顯著下降，而這兩者正是終身學習所需的能力。」「若短暫接觸就會帶來明顯損害，那麼長期每天使用AI數月至數年的累積效應恐怕相當嚴重，且難以逆轉。」

秒問秒答令人無須克服挑戰

去年一項調查表明，56%美國成人會使用AI工具，其中28%每周至少使用一次。研究人員說明，AI令人習慣「秒問秒答」，剝奪使用者獨立克服挑戰的機會，進而削弱面對困難時的堅持度，呼籲AI模型開發方向應優先考慮培養長期能力，而非僅完成短期任務。

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