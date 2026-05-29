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以巴衝突︱內塔尼亞胡：命令以軍控制加沙走廊7成領土

即時國際
更新時間：10:12 2026-05-29 HKT
發佈時間：10:11 2026-05-29 HKT

以色列總理內塔尼亞胡（Netanyahu）周四（5月28日）表示，他已下令以色列軍隊控制加沙走廊70%的領土，此舉公然違反了去年10月生效的加沙地帶停火協議。

以總理：先擠壓敵人 再處理

法新社報道，以色列電視台在播放了內塔尼亞胡在約旦河西岸發表演說。內塔尼亞胡在會議上說：「我們正在擠壓哈馬斯。我們現在控制加沙地帶60%的領土。」他表示，根據停火協議條款，以軍此前控制了加沙地帶50%的區域，「我的指示是推進到70%。」

相關新聞：以巴衝突︱哈馬斯武裝派系新領袖遭以色列擊殺 被任命不足兩周

內塔尼亞胡更補充，以軍正從四面八方擠壓他們，剩餘地區之後再處理。

以色列與哈馬斯停火協議第一階段，已促成哈馬斯釋放最後一批以色列人質，換取以色列釋放被扣押的巴勒斯坦人。而第二階段的停火協議已陷入停滯數月，其他包括解除哈馬斯武裝以及以軍逐步撤離加沙走廊的計劃。事實上，根據以巴停火協議條款，以軍應撤退至「黃線」之後，這條「黃線」是哈馬斯控制區與以軍控制區之間的分界線。

內塔尼亞胡於5月15日宣布，以軍已擴大對加沙走廊的控制。

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