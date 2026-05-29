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伊朗局勢｜貝特森：特朗普為美伊協議設底線包括交出濃縮鈾 美擬制裁伊航空公司

即時國際
更新時間：08:45 2026-05-29 HKT
發佈時間：08:45 2026-05-29 HKT

美國財政部於周四（28日）宣布對伊朗的軍事石油貿易實施新一輪嚴厲制裁，與此同時，財長貝森特在白宮記者會上明確表示，美伊能否達成潛在的和平協議，完全取決於總統特朗普的最終態度。他更稱，特朗普已為該項協議畫下了幾條不可逾越的明確紅線，其中包括伊朗必須全數交出其濃縮鈾。

稱特朗普為協議設三紅線

周四多家美國媒體引述美國官員消息報道，美伊兩國的談判代表其實已就諒解備忘錄的條款基本達成一致，目前正處於等待特朗普最終批准的關鍵階段。不過，同時有以色列媒體指，伊朗最高領袖穆傑塔巴仍未批准有關協議，這可能成為特朗普至今未為協議拍板的原因。

貝森特在會上引述白宮立場，指特朗普對潛在的美伊協議設有三條清晰且強硬的紅線。美聯社
貝森特在會上引述白宮立場，指特朗普對潛在的美伊協議設有三條清晰且強硬的紅線。美聯社

在白宮記者會上，貝森特面對媒體連番追問有關美伊諒解備忘錄的詳情時，並未有直接正面回應，僅表示雙方團隊近期確實一直在進行緊密的往來磋商。他反覆向媒體強調：「一切都取決於總統想要怎麼做。」

貝森特在會上引述白宮立場，指特朗普對潛在的美伊協議設有三條清晰且強硬的紅線：伊朗必須交出其所有的濃縮鈾；伊朗絕對不能發展任何核武器；霍爾木茲海峽必須保持完全開放。

有記者問及美伊前一日爆發激烈軍事衝突後，早前的停火協議是否依然有效。貝森特對此回應稱，美方到目前為止在戰場上所採取的一切行動，本質上均屬於「防禦性質」，且未來仍會繼續維持這一防禦立場。然而，他亦同時向德黑蘭發出警告，直言如果特朗普最終認為雙方無法達成真正的和平協議，那麼美軍的「軍事行動將會捲土重來」。

擬全方位切斷伊朗航空體系 嚴厲警告阿曼勿助伊收通行費

作為對伊朗經濟施壓的核心手段之一，貝森特在同日透過社交平台高調發文，宣布美國將採取強硬手段，全面切斷伊朗航空公司獲取降落地點、補充燃油和售票的渠道，意圖將伊朗的航空網絡徹底孤立。

揮制裁大棒 本港企業亦入列

此外，美國財政部同日落實新一輪制裁，聲稱為全面打擊伊朗武裝部隊的石油銷售網絡，名單涵蓋8艘涉嫌向全球市場運送伊朗原油及石油產品的油輪。另外，超過15個實體亦被列入黑名單，當中包括兩家香港註冊公司「Worth Seen Energy Limited」與「Mehdiyev Trading Co」，以及杜拜的「Symphony Shipping and Maritime Management Inc」。

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