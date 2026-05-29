日菲領袖會晤 升格「全面戰略夥伴關係」

日本首相高市早苗昨日與訪日的菲律賓總統小馬可斯舉行會談，雙方確認將兩國關係提升為「全面戰略夥伴關係」，並同意正式啟動簽署「軍事情報保護協定」（GSOMIA）的談判，進一步深化安全保障合作。

日菲皆關注能源問題

高市在會談開場表示，很高興能將雙邊關係提升至全面戰略夥伴的新階段。這場會談於傍晚6時前在東京展開，除了聚焦雙邊合作，也就區域安全交換意見。在防務合作方面，日本政府4月鬆綁防衛裝備品出口規範後，雙方也就出口海上自衛隊「阿武隈級」護衛艦等裝備交換意見。此外，雙方也談及中東局勢升溫下的能源供應穩定。

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領袖會談後將發表的聯合聲明草案內容提前曝光。共同社引述相關人士透露，日菲雙方將在聲明中表達「對東海與南海局勢的嚴重關切」，同時重申「依據國際法，以和平方式解決海洋爭端的重要性」。

小馬可斯周二至周五對日本進行就任後的首次國事訪問，獲高規格接待。南京大學中國南海研究協同創新中心高級研究員成漢平表示，日本歷來看不起菲律賓，從未如此款待過菲領導人，此次高調、高規格接待，是基於地緣政治和高市執政危機考量。當前在南海周邊能「抗中」的只有菲律賓，日方希望與菲方結成盟伴體系，擺脫孤家寡人的狀態。

日菲各取所需。成漢平指出，日方積極推動雙邊關係升級，爭取菲方支持其「自由開放的印太願景」；加速推進「軍事情報保護協定」（GSOMIA）及「互惠准入協定」（RAA）談判，強化海上合作協同。成漢平續指，菲方希望日本提升經濟援助金額；獲得巡邏船、雷達系統等日本海上防衛裝備，支援其在南海的灰色地帶行動。