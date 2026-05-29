伊朗局勢｜伊朗邊談邊打 夜襲美軍基地畫面曝光 向霍爾木茲海峽4船開火

正當美伊傳出達成協議消息之際，中東再傳炮火聲。繼美軍日前深夜空襲伊朗南部軍事重鎮阿巴斯港（Bandar Abbas）後，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）隨即採取強烈軍事報復，於當地周四（28日）凌晨鎖定美軍的空軍基地發射大批短程固體燃料彈道導彈，展開猛烈反擊，相關的襲擊畫面亦於同日曝光。與此同時，傳出革命衛隊在霍爾木茲海峽向四艘企圖強行通過的船隻開火。

美軍清晨突襲阿巴斯港 攔截控制站轟飛四無人機

綜合路透社及英美傳媒引述美國官方消息，美軍在天亮前率先發難，動用空中投射物精準打擊伊朗南部港口城市阿巴斯港機場附近的軍事設施。美方官員透露，是次空襲的目標是當地的一處地面控制站，該設施長期對美軍艦艇及霍爾木茲海峽的商業航運構成嚴重威脅。

美軍在行動中成功擊落了四架正在海峽附近活動、構成即時威脅的伊朗單向攻擊無人機；而突襲發生時，該地面控制站正準備發射第五架無人機，美軍的雷霆一擊及時瓦解了伊方的攻勢。

革命衛隊4點50分射彈反擊 警告美方若再侵略「後果自負」

面對美軍的突襲，伊朗方面毫無退讓之意。據《德黑蘭時報》、WANA及《伊朗國際》等多家媒體報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊於凌晨4時50分，即時對發動攻擊的美國空軍基地展開報復性襲擊。新公開的二十秒影像詳細披露了革命衛隊發射短程固體燃料彈道飛彈的過程，畫面具震撼力。

革命衛隊隨後發表嚴正聲明，強調這波反擊行動是對敵方的「嚴厲警告」，美國若未來進一步採取任何侵略行動，伊朗將會發動更強烈的反擊，「一切後果由侵略者自行承擔」。

伊軍向四船開火 疑再擊落美無人機

除了直接對美軍基地還擊，霍爾木茲海峽亦爆發零星衝突。據外電報道，有消息指四艘船隻在沒有事先知會伊朗當局的情況下，企圖強行通過霍爾木茲海峽，隨即遭到革命衞隊開火攔截。雖然伊朗法爾斯通訊社報導指武裝部隊僅向南部「特定目標」發射導彈而未有指明對象，但外界預料海峽的衝突正不斷激化。

另外，在美伊雙方談判結果未明之際，伊朗南部的布什爾省（Bushehr）周四亦頻傳巨響。當地媒體引述消息指，防空系統曾緊急啟動攔截敵對飛行器，更傳出一架美軍無人機可能已被伊方防空飛彈擊落，惟目前相關消息仍有待美伊官方的進一步確認。中東兩大宿敵在談判桌外大打出手，局勢已走向失控邊緣。