印度集體婚禮 42準新郎盛裝赴會 最後0新娘現身

印度中央邦德瓦斯（Dewas）日前發生一宗轟動的集體婚禮詐騙案。42名渴望締結良緣的準新郎及其家屬，於本月24日滿懷喜悅、盛裝打扮抵達婚禮現場，準備迎接人生的大日子，豈料苦等至深夜亦未見新娘蹤影。經警方介入調查後，揭發這場所謂的集體婚禮完全是一場精心設計的「無新娘」騙局，騙徒更合共捲走受害家庭超過100萬盧比（約10萬港元）。

主辦方訛稱孤兒院配對 偷社交平台靚相充當新娘

綜合印度媒體WION及NDTV等報道，這批受害家庭由於在生活中極難為兒子尋得合適的婚配對象，因而成為詐騙集團眼中的肥羊。主辦方負責人白拉吉（Mukesh Bairagi）及其妻子蘇尼塔（Sunita）向受害人訛稱，能為他們在印多爾（Indore）一家名為「Matru Chhaya Ashram」的孤兒院內，配對年輕貌美的女子為妻。

為了令騙局顯得真實，當受害家庭要求查看新娘照片時，主辦方隨即發送多張妙齡女子的照片。然而，警方事後深入調查證實，所有「新娘照片」全屬主辦方從各個社交媒體平台上非法下載並盜用的，相中的女子與這場婚禮或孤兒院根本毫無關係，受害家庭完全被虛擬的網上身份所蒙騙。

聽信指令停辦婚前傳統儀式 數百親友盛裝赴會驚見兩手空空

其中一名受害準新郎阿肖克（Ashok）透露，主辦方極其狡猾，為了掩人耳目，在婚禮前夕甚至千叮萬囑各個家庭：「千萬不要在老家自行進行傳統的姜黃（Haldi）或曼海蒂（Mehendi）等婚前儀式。」聲稱婚禮場地及所有相關的繁複步聚、安排，均會由主辦方全權一手包辦。另一名受害人拉胡爾（Rahul）亦表示，其家人是在網上登記後便深信不疑。

到了婚禮當日，大批家庭信以為真。部分新郎與大大小小的親友團甚至早在清晨8時便抵達會場，有人更預先準備了大量喜糖、禮盒，打算高調迎親。然而，當眾人抵達現場後，卻驚覺全場冷清清，不僅沒有任何婚禮裝飾、沒有架設典禮舞台，現場更是連一個新娘的影子都沒有。

苦等14小時主辦方藉口連篇 憤怒群眾深夜起鬨

在場的負責人白拉吉夫婦面對質疑時，依然老神在在，不斷向焦急的家屬安撫打包票，謊稱來自印多爾的新娘車隊「正在趕來的路上」。這場令人難熬的等待由清晨一直持續到深夜，主辦方在14個小時內編造出五花八門的藉口推諉。直到晚上10時許，在場數百名被玩弄的親友終於按捺不住心中怒火，在現場發起激烈的抗議包圍主辦方，驚動當地警方到場介入執法，才正式撕破這場荒誕的假結婚騙局。

警方初步調查顯示，每個受害家庭事前向主辦方繳付了1.2萬至2萬盧比（約1,100至1,900港元）不等的登記與籌辦費用，估計涉案總金額高達100多萬盧比。

面對警方的嚴厲審訊，被捕的負責人白拉吉試圖推卸責任。他聲稱自己只是協助角色，整場集體婚禮的配對與安排，全由他身處印多爾的親兄弟負責，並由對方提供新郎名單。他更辯稱，當日大批家屬抵達後，其兄弟在電話中仍堅稱正帶領新娘前來，隨後便將手機關機徹底人間蒸發。此外，白拉吉亦指控其岳父亦有份涉案，負責直接聯絡各個新郎的家庭。

這宗集體婚禮騙案曝光後，隨即引發當地社會強烈憤慨。輿論紛紛譴責騙徒卑劣，利用弱勢及渴望成家立室的基層家庭的焦慮心理，以虛假的婚姻承諾進行詐騙。目前，印度警方已正式立案，正就這宗涉嫌婚姻詐騙、欺詐及幕後可能存在的犯罪集團共謀展開全面深入調查，並全力追緝在逃的同謀歸案。