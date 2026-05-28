北海道男大生遭6人虐殺 施暴者火燒陰毛扮英雄嗌「騎士踢」

日本北海道江別市2024年10月發生一宗震驚全日本的集體暴力案件，20歲男大學生長谷知哉遭6人毆打超過2小時後，全裸伏屍在公園。此案近日開審，揭發案情極其惡劣，死者一度慘被點火燃燒頭髮及陰毛，被告還模仿特攝英雄喊「騎士踢」，並傳出一片笑聲，令法庭上的人驚愕不已。



根據起訴書，涉案的6名被告分別為：川村葉音（21歲）、八木原亞麻（21歲）、川村男友少年A（當時17歲）、少年A的高中同學瀧澤海裕、瀧澤的國中同學川口侑斗（當時18歲），以及案發時16歲的川口學弟少年B。6人被控強盜致死等罪名。

川村葉音（網上圖片）

案情指出，八木原亞麻是死者的前女友，整宗圍毆案件就是源於感情糾紛。死者以準備畢業找工作為由提出分手，八木原亞麻問摯友川村葉音「被分手的話你會怎麼辦」？川村聽後勃然大怒，隨即策動眾人將死者約出。

為分手出氣 施暴搶錢

審訊期間，檢察官播放了死者在遭圍毆的過程中偷偷以手機錄下的音檔，還原現場的凄慘情況。音檔顯示，被告一共進行3輪集體施暴。第二輪施暴的音檔中，川口持續逼問被害人，川村在一旁共同出聲恐嚇，八木原偶爾發表意見，瀧澤則不時發出嘲弄，少年A與B隨後陸續加入施暴行列。

八木原亞麻（網上圖片）

川口翻找死者的錢包，發現只有2000日圓（約100港元）後當場喝斥「2000円？你以為這樣夠嗎」，並強迫死者前往銀行提款，同時開列清單要求購買多條香煙。川村一邊複誦香煙品項一邊記錄，川口更逼問金融卡密碼，態度蠻橫。被害人試圖低聲反抗，卻換來更猛烈的毆打。此時，川村與八木原開車前往便利店買煙，其他人留在現場繼續施暴。

燒頭髮陰毛 邊笑邊錄影

施暴始於2024年10月25日深夜，川村與八木原買完煙，於26日凌晨返回現場後，展開長達約1小時的升級「第三輪施暴」。其間，少年A以「避免留下指紋」為由，強迫死者脫去所有衣物。

法庭播放一段僅供法官觀看、不給旁聽人員的影片。播放前，檢察官特地提醒法官，「畫面相當衝擊，請先做好心理準備。」影片中，川口點火燒死者的頭髮與陰毛，還說：「燒起來了，感覺不錯。」瀧澤在施暴過程中還模仿特攝英雄喊出「騎士踢」，並傳出一片笑聲，犯行令人髮指。

全身失血30%腰椎骨折腎損傷

接連施暴後，川口還逼迫顏面嚴重腫脹、幾乎無法發音的死者跪地道歉，並威脅若在10秒內不出說金融卡密碼，就繼續讓少年A痛打。被害人在極度恐懼下說出密碼，瀧澤隨即抄下，然後6人遺棄全裸的被害人揚長而去。

直至清晨6時許，途人在公園步道上發現雙手高舉、全裸倒臥的被害人，緊急送醫宣告不治。醫療人員確認被害人死於出血性休克，傷勢包括外傷性蜘蛛膜下出血、腰椎骨折及腎臟損傷等多處重創，估計失血量達全身血液的20至30%。檢察官指出，本案暴行時間超過2小時，手段極為殘忍。

行兇之後，被告以死者金融卡提款十餘萬日圓，分了現金，並用搶來的錢吃了拉麵。事後，他們在群組通訊軟體上開始互相推卸責任，就誰該負起最大罪責展開爭論，最終是八木原最先向警察自首。