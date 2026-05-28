日本栃木縣入屋劫殺案｜幕後主腦疑逃往泰國 警發逮捕令跨國追捕

日本栃木縣上野川町「暗黑兼職」入屋劫殺案再有進展，警方對一名40餘歲，懷疑是幕後主腦的男子發出逮捕令。此人疑由成田機場經中國前往泰國，目前下落不明，日本警方正與海外執法單位合作追捕。

案發於5月14日早上，多人闖入上野川町一戶民宅搶劫，刺死女戶主並傷及其2名兒子。警方事後拘捕4名涉嫌入屋犯案的高中男生，拘捕一對接頭人夫婦——竹前海斗（28歲）及竹前美結（25歲），兩人涉嫌網上找人，並提供兇器、借出犯案車輛等。

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警方調查發現，與竹前海斗認識的一名40餘歲男子疑是幕後主謀。他在事發數天後已離開日本，根據調查，他從成田空港出發，經中國前往泰國，但目前具體下落不明。

據悉，這名四十多歲的嫌疑人在案發幾天後離開了該國。後續調查透過對調查人員的訊問顯示，他可能從成田機場經中國前往泰國。然而，此後他的下落仍然不明。

警方目前調查顯示，竹前海斗也曾經由韓國前往菲律賓馬尼拉。泰國、菲律賓和柬埔寨都曾發現有匿名流動犯罪集團據點，而被捕少年當中已有人認從網上找「暗黑兼職」捲入此案。