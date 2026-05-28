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佛州警截停指控「右手拿手機」 「沒右手」網紅公開影片還清白

即時國際
更新時間：19:00 2026-05-28 HKT
發佈時間：17:43 2026-05-28 HKT

佛羅里達州一名殘障運動員兼網紅，日前因涉嫌駕車期間使用手機而遭警方開罰。不過，涉事警員在罰單與隨身攝錄機畫面中，均聲稱看見她以「右手」持手機，但女事主天生沒有右手。事件曝光後迅速在社交平台瘋傳，最終罰單亦被撤銷。

這名網紅Katie在TikTok及Instagram以「slightlyoff.balance」名義經營帳號，平日主要分享單手生活與運動內容。她於2月11日在佛州棕櫚灘縣（Palm Beach County）Lake Worth Beach一帶駕車時，被棕櫚灘縣警長辦公室（Palm Beach County Sheriff’s Office）警員截停。

警方指，她涉嫌違反佛州法例，在駕駛期間手持無線通訊裝置，並向她發出116元罰單。

警員堅持發告票

根據罰單內容，警員聲稱於當日上午約8時04分，看見Katie北行期間，以手持方式使用電子裝置。不過，Katie其後公開截停過程片段，顯示警員當時多次提到看見她以「右手」持電話。

Katie當場舉起右臂，顯示其右手於手肘以下缺失，並反問警員有否留意自己根本沒有右手。影片中，她一度以半開玩笑語氣表示，希望事件可以到此為止，但警員仍繼續盤問，要求她確認自己當時沒有使用手機。

更尷尬的是，警員其後一度要求Katie「舉起右手宣誓」，Katie隨即再次抬起右臂並發笑，警員之後才改口要求她舉起另一隻手。警方最終仍然正式開出罰單。

曾要求事主舉右手宣誓

Katie其後透過Zoom出庭，提出不認罪答辯，原定於5月27日正式審訊。事件在網上持續發酵後，大批網民質疑警方觀察失誤，相關影片在TikTok與Instagram累積近1.7億次觀看。

根據美國哥倫比亞廣播公司CBS12報道，棕櫚灘縣警長辦公室之後主動要求撤銷案件，法院亦取消原定聆訊。Katie毋須再上庭抗辯，亦毋須繳交罰款。

警方最終主動撤控

佛州法律規定，司機駕車期間不得手動輸入、閱讀或傳送文字訊息，但導航、緊急通報、安全警示與部分語音通訊則獲豁免。

Katie多年來以「Doing One Arm Sh*t」作為內容主題，專門分享單手生活與運動挑戰。事件爆紅後，不少網民亦戲稱，她最終成功「單手擊敗案件」。

 

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