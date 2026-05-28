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京都男童棄屍案︱37歲繼父今被檢察廳依殺人2罪起訴

即時國際
更新時間：13:44 2026-05-28 HKT
發佈時間：13:44 2026-05-28 HKT

日本京都府南丹市早前揭發一宗轟動全國的命案。11歲男童安達結希遭37歲繼父安達優季殺害棄屍。京都地方檢察廳今日（28日），正式以殺人及遺棄屍體罪，起訴安達優季。

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起訴書指出，安達優季於今年3月23日，在京都府南丹市一處停車場附近的公廁內，用雙手勒斃11歲的繼子。 

案發後，被告將繼子遺體抬上私家車，先後載往南丹市一處山林、道路中央安全島以及一處茂密草地轉移藏匿。3月29日，他又將遺體運往山林中棄置。直到4月13日，遺體才被發現。

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被告最初按遺棄屍體罪被警方逮捕，偵訊時他承認犯案。調查人員稱，兇手表示，因死者不認他是親生父親，憤怒下起殺機。關於屍體被轉移一事，他表示這「並非事先決定的」，轉移是為了避免有人找到屍體。

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