法拉利首款電動車引群嘲 市值蒸發392億

意大利豪華跑車製造商法拉利（Ferrari）的首款純電動車Luce（意大利文的「光」）周一亮相。然而，這款重磅新車一經面世便被指外觀與高昂售價不匹配，在網上引發群嘲。該公司股價周二在米蘭股市重挫8%，蒸發逾50億美元（392億港元）市值。

米蘭股市股價重挫8%

這款定價達55萬歐羅（約501萬港元）的新車，因外形被指神似日產汽車聆風等廉價大眾電動車，在網上引發群嘲，並湧現大量嘲諷其設計的迷因（memes）。不少忠實車迷大失所望，甚至將其與積架2024年底摒棄經典造型、重塑品牌的做法相提並論。名下擁有40多輛法拉利的加拿大地產富豪波伊里爾直言：「這車簡直太醜。賣40萬至50萬美元，你怎麼能接受？」前法拉利主席蒙特澤莫羅也表示這個傳奇品牌正面臨被毀掉的風險。他執掌該公司期間，曾說法拉利永不會製造電動車。

回應外界的惡評，法拉利發言人引用行政總裁維尼亞日前所說的話：「真正的創新從來不是民主的產物。突破性的想法極少源於即時的共識。」網上也有評論稱Luce為「絕對的大師級設計作品，徹底改變了遊戲規則」。

歷時五年研發的Luce是法拉利首款純電動及5人座的車款，由蘋果前首席設計師艾夫創立的LoveFrom公司負責其外形及內廂設計，打破由內部設計團隊包攬的傳統。新車擁有寬敞的內部空間與玻璃車頂。

因市場需求不如預期，保時捷、林寶堅尼等法拉利競爭對手紛紛放緩電動車研發腳步。在此背景下，失去轟鳴內燃機的法拉利能否憑藉Luce繼續吸引富豪買單，有待市場檢驗。Luce項目於2021年公布，美國法拉利俱樂部主席米克對《華爾街日報》：「那時行業共識是你必須推出電動車……但現在市場已不像幾年前那樣狂熱了。」