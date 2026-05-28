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伊朗局勢︱革命衛隊：戰爭重啟可能性「低」

即時國際
更新時間：09:12 2026-05-28 HKT
發佈時間：09:12 2026-05-28 HKT

伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍政治部副主任阿克巴爾扎德昨日稱，與美國重新發生戰爭的可能性「低」。他說：「由於敵人軟弱，戰爭的可能性低。」但他同時警告，武裝力量已「裝滿彈匣」做好準備。

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隸屬伊朗司法部的「平衡」通訊社昨日披露一份有關伊朗與美國諒解備忘錄框架的「初步非正式文件」，內容包括美國承諾解除針對伊朗的海上封鎖，並撤出部署在伊朗周邊區域的部分軍事力量。

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作為交換，伊朗將於一個月內逐步把霍爾木茲海峽商業船隻通行量恢復至局勢升級前水平。美總統特朗普周三召開全體內閣會議，討論伊朗問題。在加沙，以色列對加沙城一棟居民樓發動空襲，殺死哈馬斯軍新任事領導人奧達及其妻子、兩個兒子。

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