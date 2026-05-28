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關稅戰2.0︱商務部透露談判進展 「雙方經貿團隊將商定具體安排並盡快實施」

即時國際
更新時間：15:40 2026-05-28 HKT
發佈時間：15:40 2026-05-28 HKT

對於中美兩國就關稅議題的談判進展，商務部新聞發言人何亞東今日（28日）表示，關稅一直是中美經貿關係中的關鍵問題之一。在兩國元首戰略引領下，中美經貿團隊圍繞關稅問題深入溝通，就有關雙邊關稅做出安排。

何亞東強調，希望美方信守承諾，為雙方拓展經貿合作創造積極條件。同時，雙方原則同意在貿易理事會項下討論同等規模產品對等降稅框架安排，規模各為300億美元或更多。雙方經貿團隊將保持密切溝通，商定具體安排並盡快推動實施。

美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）周二稱，政府將徵詢民眾意見，以決定哪些中國商品可適用較低關稅。華府與北京已同意成立「貿易委員會」，初步將對約300億美元（2350億港元）的非戰略性商品，評估雙方可降低或取消哪些關稅。

葛里爾說，相關公告將於近期內發布，以徵求業界的意見。他還說，美國對中國商品的關稅很可能長期高於其他國家。

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