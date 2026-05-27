世界盃2026︱墨西哥度假小鎮疑現連環殺手 3女衣衫凌亂陳屍荒野

坐落在墨西哥西面的巴亞爾塔港（Puerto Vallarta）是一個深受美國遊客歡迎的度假小鎮，不過近日卻疑似出現連環兇殺案，當地警方正在調查三宗女性被殺案之間的關聯。此情況也使遊客擔心連環殺手可能正在這個熱門度假小鎮逍遙法外。而兩周後，墨西哥將舉辦2026年世界盃多場比賽，人們對當地治安的擔憂也日益加深。

受害人身上均有紋身

5月10日，第一名女性受害者在著名景點蘭喬埃爾皮魯利（ Rancho El Piruli）附近被發現。近一周後，第二名受害者在高速公路旁的路邊休息站被發現。而最近發現的一具屍體位於帕克拉斯帕爾馬斯社區（Parque Las Palmas）的一條土路上。目前尚未能確認任何一位受害者之身份，但當地報道稱，第三名女子可能是墨西哥本地失踪者，22 歲女子伊麗莎白．馬丁內斯（Elizabeth Martinez）。

或為此案第3名受害者Elizabeth Martinez。Mexico Missing Persons Search Commission@Facebook

根據《墨西哥新聞日報》（Mexico News Daily）報道，第三名死者的紋身包括一個長著角、用手摀住嘴的女人圖案、一個骷髏頭紋身，以及紋在她右前臂上的一個女人名字。此外，她的身體有遭受暴力侵害的痕跡。另外，這三名受害人身上都有紋身。

遇害女性約30至35歲

墨西哥警方正在調查三名女性謀殺案之間的關聯，就證物、閉路電視畫面和相關報告釐清這三宗謀殺事件是否有關連。警方表示，所有遇害女性年齡約在30出頭至35歲之間，且屍體被發現時衣衫不整、地點偏僻。這些共同點促使調查人員研判這些謀殺案是否存在某種犯罪模式。官員更表示，調查仍處於初期階段，目前正在釐清這些女性的遺體是否是在其他地方遭殺害後，才被運送至巴亞爾塔港。

雖然巴亞爾塔港沒有舉辦世界盃賽事，但該市有航班直達墨西哥的三個主辦城市：瓜達拉哈拉、墨西哥城和蒙特雷（Guadalajara, Mexico City, and Monterrey），這也再度引發外界對墨西哥治安的疑慮。

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今年二月，墨國頭號通緝犯、勢力龐大的販毒集團「哈利斯科新生代」（CJNG）首領奧塞格拉．塞萬提斯（Nemesio Oseguera Cervantes）被軍方擊殺後，引發其黨羽在全國多地展開報復，全國至少8個州陷入混亂，多地商店被洗劫一空。許多美國遊客因目睹暴力事件，進而受困於當地。

