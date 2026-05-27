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熱浪襲印度︱自來水燙手超50°C 兩日逾40人熱死

即時國際
更新時間：11:20 2026-05-27 HKT
發佈時間：11:19 2026-05-27 HKT

印度高溫不斷，北方邦（Uttar Pradesh）和馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）25日最高測得攝氏47.6度。高溫下，印度兩天內已出現超過40宗高溫奪命，政府敦促民眾儘量多留在室內、注意補充水份。

最高溫達47.6度

根據印度氣象局（India Meteorological Department）最新資料，印度25日除東北部、喜馬拉雅山區等地，其他地區最高溫都介於攝氏40度到43度之間，西北部、中部的最高溫，更是飆到攝氏43度到47度之間。其中，最高溫出現在北方邦的班達（Banda）和馬哈拉什特拉邦的布拉姆普里（Brahmpuri），均測得攝氏47.6度。

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民眾各自出動法寶抵禦酷暑。India Meteorological Department@X
民眾各自出動法寶抵禦酷暑。India Meteorological Department@X
民眾各自出動法寶抵禦酷暑。India Meteorological Department@X
民眾各自出動法寶抵禦酷暑。India Meteorological Department@X
酷熱下，貧民只能到天台納涼。Manju Asura@X
酷熱下，貧民只能到天台納涼。Manju Asura@X
酷熱下，貧民只能到天台納涼。Manju Asura@X
酷熱下，貧民只能到天台納涼。Manju Asura@X

《印度快報》（The Indian Express）指出，光是在印度南部的泰倫加納邦（Telangana）、東南部的安德拉邦（Andhra Pradesh），在短短2天內，就有超過40宗與中暑相關的死亡案例。

相關新聞：熱浪襲歐洲︱英法迎最熱5月 西班牙南部或達40度

自來水被曬得燙手

印度首都新德里近日最高溫達攝氏43度。在高溫曝曬下，許多房屋頂樓的水塔內的水都被曬得滾燙，水溫甚至比電熱水器裡的水還高。

印度群眾分享自來水溫度超50度。Massimo@X
印度群眾分享自來水溫度超50度。Massimo@X

5月中的印度熱得像蒸籠，民眾為求降溫潑下的水，1分鐘內就會全部蒸發。若將生雞蛋打在地上，只要3分鐘的時間就會轉熟。

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