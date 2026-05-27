創意變災難！美高校畢業禮用AI讀人名卻漏讀百人 校長致歉遭全場狂噓 

美國亞利桑那州一所社區大學在舉行畢業典禮時，校方創新地引入一套人工智能（AI）系統來負責朗讀畢業生的名字。豈料系統現場出現嚴重技術故障，在學生魚貫上台時，竟然直接跳過了數十至上百名畢業生的名字，令現場頓時變成大型災難現場。

校長一呼「引入新AI」 畢業生與家長即報以雷鳴般噓聲

相關的尷尬片段隨即在網上瘋傳，引發網民熱烈討論。不少人直言，這是一幅極其諷刺且令人痛心的畫面，深刻反映出機構在缺乏全面測試的情況下，盲目將未成熟的技術應用於人生重要里程碑，最終變成災難現場。

這宗創科災難發生於5月15日，涉事學校為美國亞利桑那州的格倫代爾社區大學（Glendale Community College）。據美國媒體KSDK報道，當天大量畢業生依序走上禮堂舞台時，現場音響卻一片死寂，完全沒有讀出他們的名字。其後隸屬的馬里科帕社區大學聯盟（Maricopa Community Colleges）證實，事故主因是系統出現「技術故障」。

校長赫爾南德斯（Tiffany Hernandez）眼見群情洶湧，隨即走到台前試圖安撫群眾，卻換來學生和家長的噓聲。

在網上瘋傳的一段影片中可見，該校校長赫爾南德斯（Tiffany Hernandez）眼見群情洶湧，隨即走到台前試圖安撫群眾，並解釋道：「我們今年採用了一套全新的AI系統……」然而，「AI」兩字甫一出口，台下的畢業生與觀禮家長隨即爆發出震耳欲聾的噓聲和喝倒彩聲。

赫爾南德斯隨即面露尷尬，在強烈不滿的抗議聲中表示：「這對我們來說是一次深刻的教訓。」並連忙向在場人士致歉。

初時拒絕重走舞台 堅稱「有影到相最重要」引學生不滿

然而，校方隨後的危機處理方式更令現場怒火火上加油。赫爾南德斯起初向受影響的學生表示，由於時間關係，被跳過名字的同學將無法重新上台走一次。她試圖辯解稱：「你們每個人都已經上過台，並且拍了照片，我希望這才是對你們而言最具意義的部分。」

這番言論隨即引發全場強烈反彈與怒吼。報道指，對於許多家庭而言，大學畢業是人生中「一生人只有一次」的大事，背後凝聚了學生多年的寒窗苦讀、家庭的經濟支持與無數犧牲。在畢業禮上被正確、莊嚴地讀出名字，是最基本的尊重與對付出汗水的認可。校方的回應，被視為對學生和家長極大的不尊重。

群情洶湧迫使決定逆轉 改由兩人「人肉」手動讀名補救

面對現場幾近失控的抗議與輿論壓力，校方在幾分鐘後不得不「跪低」，宣布推翻原有決定。那些被AI遺忘、名字遭到漏讀的畢業生，獲重新邀請依次上台走過紅地毯。而這一次，校方不敢再依賴科技，改由兩名工作人員站在麥克風前，以傳統的人工方式「手動」高聲朗讀學生的名字，典禮才得以勉強圓滿落幕。