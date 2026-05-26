首爾拆卸中天橋坍塌 韓媒：已致3死3傷︱有片

今天（5月26日）下午2時33分左右，在南韓首爾西大門區的西小門洞一處天橋拆除現場發生坍塌事故，造成3人死亡、3人受傷，並壓中下方行駛中的車輛。

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事發現場。무신사@X

市長暫停選舉活動

事發當時現場共有12人，其中6人緊急疏散避險，另外6人被壓在墜落的殘骸下方，當中3人已經不治。事實上，施工商在當天凌晨進行板材切割，當時已出現厚度達2.9厘米的分層。及後，在工作人員再次檢查該處時，就突發生坍塌事故。

該高架橋於1966年完工，長335米、寬14.9米。拆除工程自去年8月啟動，預計今年6月初結束。首爾市政府原計劃在拆除後新建高架橋，預計2028年2月完工。

事發後首爾市長吳世勳宣布暫時停止選舉活動，另一候選人鄭元吾稱「處理事故優先」而暫停拉票。