伊波拉病毒︱世衛：剛果無力抗疫 譚德塞將親赴疫區視察

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周一（5月25日）表示，目前伊波拉（Ebola）病毒在剛果民主共和國（DR Congo）已造成220例疑似死亡，另有超過900宗疑似病例，更表示疫情擴散速度已超越該國的抗疫能力。



針對伊波拉病毒在區內持續擴散，已並敦促民主剛果鄰國立即採取行動。另外，譚德塞將於今天（26日）與世衛衛生緊急計劃執行主任伊赫克韋祖（Chikwe Ihekweazu）一同前往剛果民主共和國。

剛果民眾因遺體處理爭議焚燒伊波拉治療中心。 美聯社

剛果民眾因遺體處理爭議焚燒伊波拉治療中心。 美聯社

武裝衝突拖累抗疫

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譚德塞表示，由於伊圖里（ Ituri ）省和北基伍省（North Kivu）武裝衝突持續，且缺乏合格疫苗，控制伊波拉疫情的工作變得非常複雜。此外，疫情爆發中心伊圖里省的居民對醫療中心發動攻擊，也嚴重阻礙了疫情應對工作。

烏干達再添病例

譚德塞更警告，民主剛果周邊國家爆發疫情的風險很高，呼籲各國加緊應對。鄰國烏干達5月25日已再通報2宗伊波拉確診病例，累計確診數達7例。

剛果民主共和國爆發伊波拉疫情，並已蔓延至鄰近的烏干達。

民主剛果和烏干達醫療人員抗擊伊波拉疫情。 美聯社

非盟與非洲疾控中心近日就非洲防疫工作達成共識，將重點協助受疫情影響的國家控制病毒擴散，並加強至少10個高風險成員國的防疫能力，相關計劃總預算約為3.19億美元（約25億港元）。