旅遊業過熱︱意大利名勝逼爆旅客背貼背擋民居 網民：地獄景象︱有片

近日，全球大量遊客湧入意大利，全國多處名勝人潮如鯽，導致民居被阻、公共秩序混亂。對旅客而言，本該放鬆的觀光也變成苦不堪言的體驗。

意大利去年遊客達1.85億 創新高

有社交媒體影片顯示，波西塔諾（Positano）、五漁村（Cinque Terre）與羅馬等意大利名勝人潮如鯽，旅遊旺季正迅速升溫。大批遊客擠成一團，艱難穿過狹窄通道。

在波西塔諾，許多人為拍照突然停下腳步，商店門口也擠滿遊客，甚至擋住居民出入口。有居民表示，當地官員似乎樂於維持混亂，否則早已下令規範；更表示，旅遊業過度火爆的情況已持續多年，且每況愈下，嚴重影響當地人生活。

在五漁村，成群遊客湧上公車與火車，他們背著大型背包肩並肩，等待進入熱門景點。波西塔諾前市長加利亞諾（Salvatore Gagliano）痛批這種擁擠景象是「宛如第三世界的場面」。

羅馬人潮盛況。Mambo Italiano@X

羅馬人潮盛況。Mambo Italiano@X

羅馬則被社交媒體形容為「地獄景象」。影片顯示數百名遊客排成長龍，一路延伸到街道下方，甚至繞著羅馬競技場排隊，幾乎沒有空隙，還有更多度假客從階梯走下，湧入古老街道的人群。有意大利評論人士指出，一種特別有害的旅遊型態是「吃完就走」式旅遊，意大利語稱「mordi e fuggi」。這類一日遊旅客花費極少，通常只買廉價紀念品。意大利在2025年迎來1.85億名遊客的歷史新高，較上年增長7.1%。

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歐洲各地過度旅遊情況嚴重

過度旅遊在歐洲各地相當普遍，威尼斯、西班牙巴塞隆納、克羅地亞的杜布羅夫尼克（Dubrovnik）等地都面臨同樣困境。因大量遊客湧入，導致當地住宿與餐飲價格飆升，亦同時引發其他社會問題。