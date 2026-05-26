以色列兩日猛轟真主黨70多個目標 內塔尼亞胡：「踩盡油門」打到底

彭博社（Bloomberg ）報導，以色列總理內塔尼亞胡（Netanyahu）5月25日（星期一）晚發表講話，稱以色列「正與真主黨處於戰爭狀態」，以軍近幾周合共擊斃600多名真主黨武裝人員，不能放鬆對敵方的打擊。內塔尼亞胡此番表態正值美伊展開談判之際。

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以總理認對美影響力漸減

內塔尼亞胡在5月25日晚向國民發表講話時稱：「我們不會鬆開油門踏板，相反，我要求更加用力地踩下踏板。我們將對他們發動打擊......他們在向我們發射無人機，自殺式無人機......這逼使我們現在加大打擊力度，增強威力。我們將給予他們毀滅性的打擊。」對此，真主黨和黎巴嫩官員均未立即發表評論。

以色列國防軍25日表示，以軍在24日至25日攻擊黎巴嫩境內70多個真主黨基礎設施目標。另有報導稱，內塔尼亞胡向親信坦言，在美伊和談上，他對美國總統特朗普已無影響力。

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3月2日，真主黨以火箭與無人機攻擊以色列。以色列隨即大規模空襲黎巴嫩境內的真主黨目標，並宣佈展開新的軍事行動，並在黎巴嫩南部發動地面攻勢。以黎雙方自4月17日起實施為期10天的臨時停火，之後多次延長。然而停火生效以來，以軍仍持續以真主黨違反協議為由發動攻擊，並在以軍佔領的黎巴嫩南部地區拆除及炸毀真主黨的軍事基礎設施。